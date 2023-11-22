أزال عمال الإنقاذ في الهند ثلثي أنقاض النفق المنهار آملين الوصول قريبا إلى العمال الـ41 المحاصرين منذ 11 يوماً، وفق ما ذكر مسؤولون الأربعاء.

وقال محمود أحمد، المسؤول بوزارة الطرق والطرق السريعة المشارك في العمليات "يسعدني جدًا اعلان ... الانتهاء من أعمال الحفر بطول 39 متراَ".

ويعمل المهندسون على إدخال أنبوب فولاذي عريض عبر أنقاض النفق بطول 57 مترًا على الأقل لإخراج العمال المحاصرين.

وقال أحمد للصحافيين المتواجدين في الموقع "إذا لم يكن هناك عائق، نأمل الحصول على أنباء جيدة في وقت متأخر من الليلة أو غداً" مضيفاً "هي أخبار جيدة للغاية بالنسبة لنا، لأننا نتحرك بوتيرة سريعة".

لكنه حذر من أن الجزء الذي لا يزال يتعين حفره يمثل مرحلة حرجة.

وتحدث الوزير الأول لولاية أوتاراخند بوشكار سينغ دامي الأربعاء عن "احراز تقدم إيجابي خلال الـ 24 ساعة الماضية"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

لكن الحكومة أشارت في بيان إلى أن "المهل المقدمة قد تتغير بسبب مشاكل فنية وتضاريس الهيمالايا الصعبة وحالات طارئة غير متوقعة".

وشاهد صحافي في وكالة فرانس برس كان في الموقع الثلاثاء شاحنات تنقل أنابيب معدنية عريضة إلى مدخل النفق، وتم جمعها بعد ذلك بواسطة اللحام، لتشكيل مسار يسمح بخروج آمن للعمال.

وتقوم حفارات بإزالة أطنان من التربة والإسمنت والركام في أعقاب انهيار النفق الذي كان قيد الإنشاء على إحدى طرق ولاية أوتارخند منذ 12 تشرين الثاني/نوفمبر.

لكن جهود الإنقاذ تسير ببطء وتواجه تعقيدات بسبب انهيارات جديدة بالإضافة إلى تعطل آلات الحفر بشكل متكرر.

وقال مسؤولون إن آلة حفر اصطدمت الأسبوع الماضي بالصخور وتم تعليق العملية لأكثر من ثلاثة أيام بعد سماع صوت صدع في النفق "تسبب في حالة من الذعر".