أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة "حماس" أن الجيش الإسرائيلي انسحب، اليوم الجمعة، من مجمع الشفاء الطبي، أكبر مستشفيات قطاع غزة، بعد أيام من اقتحامه وإنذار معظم من كانوا فيه من مرضى ونازحين بإخلائه.

ولم يعلّق الجيش الإسرائيلي على الفور على سؤال وكالة الصحافة الفرنسية بهذا الشأن. وكان الجيش الإسرائيلي اقتحم المستشفى للمرة الأولى في 15 نوفمبر، بعد اتهام حركة "حماس" باستخدامه ستاراً لمنشآت عسكرية ومراكز قيادية، وهو ما تنفيه الحركة بشدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "جيش الاحتلال انسحب صباحاً من مجمع الشفاء بغزة بعد أن دمّر عدداً من مرافقه ودمّر المولد الرئيسي للكهرباء والعديد من الغرف والأسوار والساحات و(ألحق) أضراراً كبيرة في مباني المستشفى".

وأكد ليندماير من جهته: "نحن نعمل من أجل القيام بإخلاءات إضافية من المستشفيات"، في وقت تتركز فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ أيام في محيط مرفق صحي آخر بشمال قطاع غزة هو المستشفى الإندونيسي.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن القافلة الأخيرة التي غادرت مستشفى الشفاء نقلت على متنها "73 مريضاً ومصاباً بجروح خطرة؛ 18 من مرضى الكلى، و26 مصاباً بشلل نصفي، و8 ممن يعانون أمراضاً مزمنة، واثنان يحتاجان إلى عناية طارئة، و19 مريضاً على كرسي متحرك".

وأتى ذلك قبل ساعات من دخول هدنة من 4 أيام حيز التنفيذ بين إسرائيل وحركة "حماس". ويشمل اتفاق الهدنة الإفراج عن دفعة أولى من 13 رهينة من المدنيين، على أن يلي ذلك إطلاق إسرائيل سراح عدد من المعتقلين الفلسطينيين من النساء والأطفال.