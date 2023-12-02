بيروت: قُتل مقاتلان سوريّان مواليان لحزب الله في غارات إسرائيلية استهدفت مواقع للحزب المدعوم من إيران قرب دمشق السبت، حسبما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وجاءت الغارات بعد أقل من 24 ساعة على انتهاء هدنة بين حركة حماس وإسرائيل في المعارك في غزة.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "مقاتلَين سورييَن يعملان مع حزب الله قتلا وأصيب سبعة مقاتلين يعملون مع الحزب في غارات جوية إسرائيلية ليلاً على مواقع حزب الله قرب السيدة زينب" في جنوب شرق العاصمة.

شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية على سوريا منذ اندلاع الحرب في جارتها الشمالية في 2011. واستهدفت بشكل رئيسي فصائل مدعومة من إيران وعناصر حزب الله اللبناني إضافة إلى مواقع للجيش السوري.

لكنها كثفت تلك الهجمات منذ بدء حربها مع حماس في تشرين الأول/أكتوبر. وأعلنت حماس العام الماضي استئناف علاقتها مع دمشق إثر قطيعة لأكثر من عشر سنوات.

وكان مدير المرصد قد أفاد وكالة فرانس برس وفي وقت سابق أن إسرائيل قصفت "أهدافا لحزب الله" في منطقة السيدة زينب جنوب شرق دمشق.

ضربات بمحيط دمشق

وأعلنت وزارة الدفاع السورية أن الجيش الإسرائيلي نفذ ضربات فجر السبت في محيط دمشق، وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس في محيط دمشق بأنه سمع دوي انفجارات.

وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان "حوالى الساعة 1,35 من فجر اليوم (السبت)، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وأفاد التلفزيون الرسمي السوري عن "عدوان إسرائيلي قرب العاصمة".

ورداً على سؤال لفرانس برس، لم يعلق الجيش الإسرائيلي على هذه المعلومات.

في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر قُتل ثلاثة مقاتلين موالين لإيران في غارات جوية إسرائيلية على نفس المنطقة استهدفت مواقع تابعة لحزب الله، بحسب المرصد.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، أدّت ضربات إسرائيلية إلى خروج المطارين السوريين الرئيسيين في دمشق وحلب عن الخدمة مرّات عدة خلال أسبوعين فقط. ولا يزال مطار دمشق الدولي خارج الخدمة منذ ضربة طالته في 22 تشرين الثاني/نوفمبر بعد ساعات من عودته للخدمة.

ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنّها عازمة على التصدّي لما تصفه بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في هذا البلد.