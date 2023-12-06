كان دبلوماسيًا أميركيًا في أميركا اللاتينية عقودًا من الزمن، وفجأ اكتشفت واشنطن أنه جاسوس كوبي

إيلاف من دبي: خدم مانويل روشا لعقود من الزمن في وزارة الخارجية الأميركية، بما في ذلك سفيرًا لدول أميركا الجنوبية، والآن تم الكشف عن أنه عمل لصالح جهاز استخبارات كوبا في عهد فيديل كاسترو، في واحدة من أخطر قضايا التجسس التي عرفتها الحكومة الأميركية. وقال لعميل سري في أحد الاعترافات: "لقد فعلنا شيئًا هائلاً".

بحسب تقرير نشره موقع "والا" العبري، بكى مانويل روشا وهو جالس مكبل اليدين في المحكمة الفيدرالية في ميامي، بعد اتهامه بالتورط في "نشاط سري" لصالح النظام الشيوعي في هافانا منذ عام 1981 على الأقل، العام الذي انضم فيه إلى وزارة الخارجية الأميركية، وبالاجتماع مع عملاء المخابرات الكوبية وتقديم معلومات كاذبة لمسؤولين حكوميين أميركيين حول اتصالاته. ولم تحدد الاتهامات التي تم الكشف عنها الاثنين نوع المعلومات التي نقلها روشا إلى كوبا. مع ذلك، كانت هذه دراسة حالة لما يصفه المسؤولون الأميركيون بالجهود طويلة الأمد التي تبذلها كوبا وأجهزة استخباراتها، المشهورة بتطورها، لتجنيد مسؤولين حكوميين أميركيين في صفوفها.

قال المدعي العام للولايات المتحدة، ميريك جارلاند، إن هذه القضية كانت واحدة من "أعمق وأطول عمليات التطفل على حكومة الولايات المتحدة من قبل عميل أجنبي". وأضاف أن "خيانة هذه الثقة من خلال أداء يمين الولاء الكاذب للولايات المتحدة أثناء خدمة دولة أجنبية هي جريمة ستواجهها وزارة العدل بكامل قوتها".

من هو ميغيل؟

اعتقل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي روشا البالغ من العمر 73 عامًا في منزله في ميامي الجمعة الماضي، وظل رهن الاحتجاز بعد جلسة استماع قصيرة في المحكمة يوم الاثنين، وستعقد جلسة استماع أخرى في قضيته. رفض محاميه التعليق، كما لم تكشف وزارة العدل كيف جذب روشا انتباه أجهزة المخابرات الكوبية أو ما هي المعلومات الحساسة، إن وجدت، التي قدمها لنظام كاسترو أثناء عمله في وزارة الخارجية وفي أدوار أخرى، مثل المستشار الخاص للقائد العسكري الأميركي. القيادة الجنوبية للجيش، المسؤولة، من بين أمور أخرى، عن كوبا، بحسب موقع "والا" العبري.

بدلا من ذلك، تستند القضية في المقام الأول إلى اعترافات روشا، التي قدمها خلال العام الماضي لعميل سري من مكتب التحقيقات الفيدرالي تظاهر بأنه ضابط مخابرات كوبي يدعى "ميغيل". وأشاد روشا بالزعيم الكوبي السابق فيدل كاسترو ووصفه بأنه "قائد"، ووصف الولايات المتحدة بأنها "عدو" وتفاخر بأنه كان جاسوسا كوبيا لأكثر من 40 عاما في قلب دوائر صنع القرار في الشتات الأميركي. وقال في واحدة من عدة محادثات مسجلة سرا: "ما فعلناه كان هائلا، أكثر من مجرد بطولة كبرى". واضاف أنه أخفى خطواته من خلال الإشارة إلى كوبا باسم "الجزيرة" والتظاهر بأنه "رجل يميني". قال أصدقاؤه ومعارفه السابقون إنه كان مؤيدًا صريحًا للرئيس السابق دونالد ترمب. وقال جون فيلي، الدبلوماسي السابق: "من المثير للسخرية أنه قام بتنمية هذه الشخصية الكرتونية، ويبدو أن الجميع صدقوه".

جددت واشنطن وهافانا العلاقات الدبلوماسية في أواخر عام 2014 بعد نصف قرن من التنافس في الحرب الباردة، لكن إدارة ترامب أعادت فرض عقوبات على كوبا وصنفتها مرة أخرى في عام 2021 كدولة راعية للإرهاب. ومنذ ذلك الحين، تراجعت إدارة بايدن عن بعض التنازلات التي قدمتها إدارة أوباما.

علاقة تجسس طويلة

وبحسب لائحة الاتهام، استمرت علاقات روشا بكوبا لفترة طويلة بعد أن أنهى عمله في الحكومة الفيدرالية، عندما تم تعيينه في وظائف مرموقة في القطاع الخاص. ومن بين مناصبه الأخيرة كان مستشارًا كبيرًا لشركة علاقات عامة دولية ومكتب محاماة كبير في الولايات المتحدة.

اكتشف مكتب التحقيقات الفيدرالي علاقات روشا بكوبا العام الماضي، وقام بترتيب عدة اجتماعات سرية في مواقع سرية - كنيسة وقاعة طعام - في وسط مدينة ميامي. وتعمد روشا تجنب الطرق المباشرة المؤدية إلى هذه الاجتماعات، وتوقف على طول الطريق فيما وصفه ممثلو الادعاء بالسلوك الكلاسيكي للجواسيس الذين يحاولون التهرب من المراقبة، والذي تعلمه من المخابرات الكوبية. وقال لعميل سري في أحد تلك الاجتماعات: "هذا ما طُلب مني دائمًا أن أفعله". وفي لقاء آخر، أشار روشا إلى حادثة عام 1996 التي أسقطت فيها كوبا طائرتين غير مسلحتين تابعتين لمجموعة من الكوبيين المغتربين القادمين من ميامي، والتي قُتل خلالها أربعة منشقين. ولم يكن هناك ما يشير في لائحة الاتهام إلى أن روشا ساعد الكوبيين في العملية العسكرية، لكنه في الوقت نفسه كان يشغل منصب مسؤول سياسي كبير في مكتب المصالح الأميركية في هافانا. وقال روشا: "لقد اختبرت ذلك، لأنني كنت المسؤول.كانت فترة مليئة بالتوتر".

ربما يكون روشا قد تم تجنيده من قبل كوبا حتى قبل أن يبدأ خدمته كدبلوماسي أميركي. وتزعم لائحة الاتهام أنه أخبر العميل السري أنه أثبت ولائه لأول مرة في تشيلي في عام 1973، وهو العام الذي أطاح فيه الجنرال أوغستو بينوشيه، بدعم من الولايات المتحدة ، الحكومة الاشتراكية للرئيس سلفادور الليندي. "لابد أنهم أخبروك بشيء لأنك ذكرت شيلي"، قال روشا للعميل السري الذي قدم نفسه على أنه تم الاتصال به من قبل مسؤولين كبار في جهاز المخابرات الوطني الكوبي، مضيفًأ "لقد أعطاني الثقة".

قصته مع موراليس

ولد روشا في كولومبيا، وترعرع لأبوين من الطبقة العاملة في نيويورك وحصل على سلسلة من الدرجات العلمية في العلوم الإنسانية من مايل وهارفارد وجورج تاون قبل انضمامها إلى وزارة الخارجية الأميركية. كان سفيراً لدى الأرجنتين بين عامي 1997 و2000، وهي الأعوام التي انهار فيها برنامج استقرار العملة الذي دعمته واشنطن، والذي دام عقداً من الزمن، تحت وطأة الديون الخارجية الهائلة. وتسبب البرنامج في أزمة سياسية في الأرجنتين تم خلالها تغيير خمسة رؤساء خلال أسبوعين. في منصبه التالي، سفيرا في بوليفيا، تدخل بشكل مباشر في السباق الرئاسي لعام 2002، محذرًا قبل التصويت من أن الولايات المتحدة ستنهي مساعداتها للدولة الفقيرة الواقعة في أميركا الجنوبية إذا تم انتخاب أبو موراليس. تم تفسير كلمات روشا على أنها محاولة للحفاظ على الهيمنة الأميركية في أميركا اللاتينية، لكنها أتت بنتائج عكسية. وأثارت غضب البوليفيين فعززوا الدعم لموراليس الذي قال مازحا إن روشا كان "أفضل مدير لحملته الانتخابية".

عمل روشا أيضًا في إيطاليا وهندوراس والمكسيك وجمهورية الدومينيكان، كمتخصص في أميركا اللاتينية في مجلس الأمن القومي. ورغم أن عمليات تسليم المجرمين إلى كوبا والتي تشمل مسؤولين أميركيين نادرة، فإنها لا تخلو من سابقة. وفي عام 2010، حُكم على والتر كيندال مايرز، المسؤول السابق في وزارة الخارجية، بالسجن مدى الحياة بتهمة نقل معلومات سرية إلى كوبا، وأُطلق سراح آنا بيلين مونتيس، محللة الاستخبارات السابقة التي أدينت بالتجسس لصالح كوبا، من السجن في يناير/كانون الثاني بعد قضاء فترة طويلة في السجن. مع ذلك، قال كيفن ويتاكر، سفير الولايات المتحدة السابق لدى كولومبيا، إنه من بين جميع قضايا التجسس في السنوات الأربعين الماضية، ربما يكون روشا هو أول عضو في وزارة الخارجية الأميركية يُتهم بخيانة قسم الولاء. وقال: "إذا كان هذا صحيحا، فإن روش قد شوه الخارجية، وهذا أمر شائن".