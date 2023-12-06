واشنطن: وقعت الولايات المتحدة والسويد الثلاثاء أول اتفاقية مشتركة للتعاون الدفاعي بينهما من شأنها تعزيز العلاقات العسكرية والسماح بإجراء مناورات مشتركة في وقت تترقب الدولة الاسكندنافية الانضمام لحلف شمال الأطلسي.

وأوضح البنتاغون أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ونظيره السويدي بال جونسون وقعا على الاتفاقية.

ويمهد الاتفاق الدفاعي الطريق أمام "القوات الأميركية كي تنشط في السويد، بما في ذلك ما يتعلق بالوضع القانوني لعناصر الجيش الأميركي والوصول إلى مناطق الانتشار (و) التمركز المسبق للمعدات العسكرية" وفق بيان البنتاغون.

أضاف البيان أن الجانبين "اتفقا على أهمية مواصلة الدعم القوي لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي غير القانوني والواسع".

أثار الغزو الروسي لأوكرانيا منذ شباط/فبراير 2022 مخاوف لدى فنلندا والسويد الحياديتين، وقدم البلدان طلبا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

انضمت فنلندا للحلف الدفاعي في نيسان/أبريل فيما تنتظر السويد موافقة تركيا والمجر وهما عضوان في الحلف.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الأميركية أن اتفاقية الدفاع الجديدة بين الولايات المتحدة والسويد "ستُطبق بسلاسة قبل وبعد انضمام السويد" إلى حلف شمال الأطلسي، مضيفا أن السويد "شريك دفاعي قوي ومتمكن ويدافع عن قيم الناتو".