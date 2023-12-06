طهران: أعلنت إيران الأربعاء أنها أطلقت "كبسولة حيوية" إلى الفضاء بنجاح، ما يشكل خطوة جديدة في البرنامج الفضائي الذي تطوره الجمهورية الإسلامية رغم مخاوف الدول الغربية من أهدافه.

ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن وزير الاتصالات عيسى زارع بور قوله "بعد عقد من التوقف، تم اطلاق أحدث كبسولة حيوية لبلادنا بنجاح مع قاذفة محلية الصنع إلى ارتفاع 130 كيلومترًا، وكانت الاختبارات المخطط لها تمت بنجاح".

وأُطلقت الكبسولة التي يبلغ وزنها 500 كيلوغرام بواسطة منصة إطلاق من الجيل الجديد تحمل اسم "سلمان"، ويتم تطويرها بهدف إرسال رواد إلى الفضاء.

وأطلقت إيران الكبسولة الحيوية الأولى لها في العام 2010 وعلى متنها حيوانات حية هي فأر وسلحفاتان ودودة.

ثم أرسلت قرداً إلى الفضاء في العام 2013، وعاد حياً.

وشهدت إيران إخفاقات عدة في إطلاق أقمار اصطناعية بسبب مشاكل فنية.

لكن في 27 أيلول/سبتمبر، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه نجح في إطلاق القمر الاصطناعي "نور-3" للتصوير، ووضعه في المدار على ارتفاع 450 كيلومترا.

وتقول إيران إنها لا تسعى لتطوير أسلحة نووية وإن برنامجها الصاروخي والفضائي مخصص لأغراض مدنية وللدفاع فقط.

وتخضع الجمهورية الإسلامية لعقوبات أميركية صارمة منذ انسحاب واشنطن عام 2018 من الاتفاق النووي التاريخي الذي منح إيران تخفيفاً للعقوبات مقابل فرض قيود على برنامجها النووي لمنعها من تطوير أسلحة نووية.