إيلاف من لندن: تم اتهام شخصين بجريمة إثارة الفوضى بعد أن واجه زعيم حزب العمال البريطاني السير كير ستارمر احتجاجا من قبل نشطاء مؤيدين للفلسطينيين في غلاسكو.

وقالت شرطة اسكوتلندا إنه في ليلة الخميس الماضي، تم اعتقال رجل يبلغ من العمر 33 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 26 عامًا، وأظهرت اللقطات السير كير وهو يصل إلى محطة غلاسكو المركزية، حيث كانت مجموعة من النشطاء ينتظرون حاملين الأعلام الفلسطينية.

واستمر الاحتجاج خارج فندق كراون بلازا، حيث انتقد النشطاء أيضًا زعيم حزب العمال الاسكتلندي أنس ساروار.

وواجه السير كير انتقادات بسبب موقفه من الحرب بين إسرائيل وحماس منذ التصويت ضد وقف إطلاق النار في غزة وادعاء أن "لإسرائيل الحق" في حجب الكهرباء والمياه عن المدنيين الفلسطينيين.

وأظهرت لقطات نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي نشطاء يحيطون بسيارة رينج روفر ويصرخون عند ركوب السير ستارمر فيها مساء الخميس.

يشار إلى أن السير كير ستارمر كان في غلاسكو للتحدث في حفل جمع التبرعات الشتوي لحزب العمال الاسكتلندي.