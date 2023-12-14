انقرة: توفي نائب إسلامي تركي أُصيب الثلاثاء بأزمة قلبية خلال إلقائه كلمة في البرلمان انتقد فيها بشدة سياسة أنقرة تجاه إسرائيل معتبرا اياها متساهلة جدا، حسبما أعلن وزير الصحة الخميس.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة على منصة "إكس" إن "حسن بيتميز نائب رئيس حزب السعادة الذي أُغمي عليه خلال كلمته أمام الجمعية الوطنية الكبرى في تركيا يوم الثلاثاء 12 كانون الأول/ديسمبر (...) توفي اليوم" الخميس.



لحظة سقوط النائب التركي حسن بيتميز في البرلمان

العلاقات التجارية

وأُغمي على بيتميز (53 عامًا) على المنصة في نهاية خطاب أدان فيه سياسة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تجاه إسرائيل ولا سيما استمرار العلاقات التجارية معها.

وقال بيتميز قبل سقوطه أرضًا "حتى لو نجوتم من عذابات التاريخ، لن تتمكنوا من إنقاذ أنفسكم من عذاب الله".

وبعدما أُغمي عليه، نُقل بيتميز إلى وحدة العناية المركزة بمستشفى في أنقرة.

وكان الرئيس التركي وصف إسرائيل مرارًا بأنها "دولة إرهابية" معتبرًا أن حماس "مجموعة محررين يسعون لحماية أرضهم".