بكين: لقي أكثر من 110 أشخاص مصرعهم في زلزال بقوة 5,9 درجات ضرب ليل الإثنين مقاطعة غانسو في شمال غرب الصين، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء.

ونقلت شبكة التلفزيون الرسمية "سي سي تي في" عن هيئة الإغاثة من الكوارث في غانسو إنّ الزلزال العنيف أسفر عن سقوط مئة قتيل وعشرات الجرحى في هذه المقاطعة.

ووقع الزلزال في مقاطعة غانسو بالقرب من الحدود مع مقاطعة تشينغهاي.

وأضافت "سي سي تي في" أنّه في مدينة هايدونغ بمقاطعة تشينغهاي أسفر الزلزال عن سقوط 11 قتيلاً وأكثر من مئة جريح.

من جهتها، قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية إنّ الزلزال خلّف أضراراً مادية جسيمة، بما في ذلك انهيار مساكن، ودفع بالعديد من السكّان إلى الهروب إلى الشوارع.

وأكّدت شينخوا أنّ السلطات أرسلت فرق الإغاثة إلى المنطقة فور وقوع الزلزال، مشيرة إلى أنّ أعمال انتشال الضحايا والبحث عن ناجين من تحت الأنقاض انطلقت فجر الثلاثاء.

ودعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى بذل "كل الجهود الممكنة" في عمليات البحث والإنقاذ.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي سقوفاً منهارة وحطاماً على الطرق.

وبحسب شينخوا فقد أدّى الزلزال إلى انقطاع إمدادات المياه والكهرباء عن بعض القرى.

ووقع الزلزال على عمق ضحل يناهز عشرة كيلومترات، على بُعد حوالى مئة كلم جنوب غرب لانغشو، عاصمة مقاطعة غانسو، وأعقبته هزات ارتدادية عدة، بحسب المعهد الأميركي للجيوفيزياء.

والزلازل ليست نادرة في الصين، ففي آب/أغسطس المنصرم أدّى زلزال بقوة 5,4 درجات في شرق البلاد إلى إصابة 23 شخصاً بجروح وتدمير عشرات المباني.

وفي أيلول/سبتمبر 2022، تسبّب زلزال بقوة 6,6 درجات في مقاطعة سيتشوان (جنوب غرب) بمقتل 100 شخص.

وفي 2008، ضرب زلزال بقوة 7,9 درجات مقاطعة سيتشوان ممّا أدّى لسقوط أكثر من 87 ألف شخص بين قتيل ومفقود، من بينهم 5335 تلميذاً.