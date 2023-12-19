باريس: رحبت فرنسا بإعلان الولايات المتحدة تشكيل تحالف دولي في البحر الأحمر ودعت إلى "أوسع تنسيق ممكن بين الشركاء" بحسب بيان لوزارة الجيوش لفرنسية.

وتنشر فرنسا في المنطقة الفرقاطة المتعددة المهام "لانغدوك" التي أسقطت ثلاث مسيرات مصدرها اليمن في كانون الأول/ديسمبر.

وجاء في البيان "ترحب فرنسا بأي مبادرة تهدف إلى تعزيز حرية التنقل في البحر الأحمر في ضوء الهجمات الأخيرة التي نفذها الحوثيون، كتحالف (حارس الرخاء) الذي أعلنته الولايات المتحدة".

تحالف

أعلنت واشنطن الاثنين تشكيل تحالف في البحر الأحمر لمواجهة الهجمات المتكررة التي يشنها الحوثيون على السفن التي يعتبرها المتمردون اليمنيون "مرتبطة بإسرائيل".

بالإضافة إلى الولايات المتحدة، ستشارك في هذا التحالف فرنسا والمملكة المتحدة والبحرين وكندا وإيطاليا وهولندا والنروج وإسبانيا وجزر سيشيل.

تنتشر البحرية الفرنسية في البحر الأحمر في إطار مهمتي أجينور وأتالانتي الاوروبيتين، ومن خلال دعم التحالفات البحرية مثل قوة المهام المشتركة 153 التي بدأتها الولايات المتحدة للأمن البحري.

بيان

وذكر بيان الوزارة أن "هذه العملية تسمح بتنسيق موارد مختلف الدول الشريكة والتي في حالة فرنسا تظل تحت القيادة الوطنية وتضمن حريتنا في العمل".

وتابع "ندعو إلى أوسع تنسيق ممكن بين الشركاء في المنطقة ومختلف الدول المعنية بالحفاظ على حرية الملاحة البحرية في المنطقة".

وسيبحث وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو الوضع مساء الثلاثاء في باريس مع خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي وشقيق ولي العهد محمد بن سلمان.