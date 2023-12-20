روما: أعلن برنامج الأغذية العالمي الأربعاء أن قافلة مساعدات إنسانية دخلت غزة بعد انطلاقها من الأردن.

وأورد البرنامج في بيان "قامت قافلة مكونة من 46 شاحنة، نظمها برنامج الأغذية العالمي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، يوم الأربعاء، بنقل أكثر من 750 طناً مترياً من المواد الغذائية الضرورية إلى غزة".

تنسيق

وأكد أنها "المرة الأولى التي تصل فيها قافلة مساعدات مباشرةً من الأردن إلى القطاع منذ بدء تصاعد الأعمال العدائية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول"، وأن ذلك تمّ بعد "أسابيع من التنسيق مع جميع الأطراف".

ونقل عن ممثل البرنامج والمدير القطري ومنسق حالة الطوارئ في فلسطين سامر عبد الجابر قوله "إن إنشاء ممر عبر الأردن سيعزز تدفق المساعدات، ويزيل بعض الضغط والازدحام الذي نواجهه حاليا. سيسمح لنا هذا بتأمين المزيد من الإمدادات وتوفير المزيد من الشاحنات على الطريق".

واضاف "نحن ممتنون جدًا لكل من جعل هذا ممكنًا. إنها خطوة مهمة نأمل أن تمنحنا طريقة مستدامة وموسعة، لإيصال المساعدات بشكل أسرع إلى عدد أكبر من الأشخاص في غزة".

وأكد بيان البرنامج ان "إيصال المواد الغذائية من الأردن إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم سيزيد حجم وسرعة وصول الغذاء إلى قطاع غزة، حيث يواجه الملايين خطر الموت جوعًا".

طريق إمداد جديد

وسمحت إسرائيل الجمعة بشكل "موقت" بنقل مساعدات الى غزة عبر معبر كرم أبو سالم بين أراضيها والقطاع، مما ساهم في فتح طريق إمداد جديد بعد أسابيع من الضغوط. وكان المنفذ البري الوحيد قبل ذلك للمساعدات هو معبر رفح الحدودي مع مصر.

وأكد البرنامج التابع للأمم المتحدة في بيانه أنه "مع دخول الأزمة في غزة شهرها الثالث، يعاني نصف السكان الآن من الجوع، مع قدرة محدودة للغاية على الحصول على الغذاء والماء والمأوى".