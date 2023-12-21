موسكو: أدرجت السلطات الروسية الخميس على قائمة المطلوبين اسم ماريا بيفتشيخ مديرة مجلس إدارة صندوق مكافحة الفساد(FBK) للمعارض المسجون أليكسي نافالني الذي انقطعت اخباره منذ أسبوعين.

وكتب على قاعدة بيانات وزارة الداخلية الروسية "ماريا كونستانتينوفنا بيفتشيخ مطلوبة بموجب مادة في القانون الجنائي".

خطيرة

ولم تحدد المادة التي أصبحت بموجبها بيفتشيخ المقيمة في لندن وتعتبرها السلطات "عميلة أجنبية"، مطلوبة. وباتت بيفتشيخ المعارضة للكرملين ممنوعة من العودة الى بلادها تحت طائلة توقيفها.

وكتبت ساخرة على منصة "إكس" مع صورتها المنشورة على موقع الوزارة الروسية "خطيرة!".

وأعلنت السلطات الروسية صندوق مكافحة الفساد "متطرفا" في عام 2021.

واعلن أنصار المعارض المسجون منذ مطلع عام 2021 بعد نجاته من محاولة تسميم اتهم بها الكرملين، أن أخباره انقطعت منذ أكثر من أسبوعين.

ويخشون نقله إلى سجن آخر يخضع لنظام أكثر صرامة، وهو اجراء يستغرق في كثير من الأحيان أسابيع في روسيا ذات المساحة الشاسعة، وحيث تنتشر العديد من السجون الموروثة من الحقبة السوفياتية، ويقع العديد منها في مناطق معزولة من البلاد.

وقالت كيرا إيارميش المتحدثة باسم نافالني الموجودة في المنفى الخميس "كان ينبغي أن يحضر أليكسي جلسة استماع الآن. لكنه لم يحضر مرة أخرى".

منظمات

وأضافت "لقد مر 16 يوما دون أن نحصل على أي معلومات عن أليكسي" الذي يقضي عقوبة بالسجن 19 عاما لإدانته بـ"التطرف".

وأعرب مسؤولون أجانب ومنظمات غير حكومية دولية عن قلقهم في الأيام الأخيرة من اختفاء نافالني.

وفي ظل معاناة المعارضة من القمع، يسعى فلاديمير بوتين إلى الفوز بولاية جديدة من ست سنوات خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في آذار/مارس.