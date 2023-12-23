تيغوسيغالبا: قتل صحافي هندوراسي بالرصاص في بلدة دانلي شرق العاصمة تيغوسيغالبا، رغم أنه كان يتمّتع بحماية من الشرطة بعد تعرضه لهجوم في أيار/مايو.

وكان فرانسيسكو راميريز (39 عاما) يعمل لصالح محطة "كانال 24" التلفزيونية في دانلي ومكتب المدعي العام.

وقال مفوّض الشرطة ليساندرو غارسيا إن راميريز "خطف على أيدي أشخاص كانوا يستقلون سيارات عدة واستهدف بالعديد من الطلقات النارية".

كما أصيب في الهجوم شرطي كان يرافق راميريز.

وفي البداية، أشار غارسيا إلى أن الدافع وراء قتل راميريز كان ثأرا شخصيا.

لكن مديرة "لجنة حرية التعبير في هندوراس" أمادا بونسي قالت لوكالة فرانس برس إن الأمر باغتيال راميريز أُصدر من داخل أحد السجون.

وأوضحت "هذه جريمة قتل مرتبطة بعمله كصحافي. فهو تعرض لهجوم في 3 أيار/مايو بسبب تحقيق في نشاطات إجرامية أدى إلى إدخال أشخاص السجن".

"تعزيز حماية الأشخاص"

ودعا مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي دان جريمة القتل، هندوراس إلى "تعزيز حماية الأشخاص الذين يمارسون حرية التعبير" وطالب بفتح تحقيق فوري.

وراميريز هو الصحافي الثاني في هندوراس الذي يقتل منذ مطلع العام 2023. وصنّفت العديد من المنظمات المعنية بحرية الصحافة البلاد كواحدة من أخطر الدول على الصحافيين.

ومنذ العام 2001، قتل حوالى 100 صحافي في هندوراس التي تنتشر فيها عصابات إجرامية مرتبطة بتجارة المخدرات.