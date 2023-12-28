كييف (أوكرانيا): قتلت نيران المدفعية الروسية شخصين وأصابت ثلاثة آخرين الخميس، في قرية على ضفاف نهر دنيبرو الفاصل بين الجيشين الروسي والأوكراني في المنطقة الجنوبية من زابوريجيا، بحسب السلطات المحلية.

وقال الحاكم المحلي يوري مالاتشكو إنه بسبب هذا القصف "لقي مدنيان حتفهما وأصيب ثلاثة آخرون" في قرية بيلينكي.

وتقع هذه المنطقة على بعد حوالى ثلاثين كيلومتراً جنوب زابوريجيا، على ضفاف نهر دنيبرو الذي تشكّل مياهه خطّاً أمامياً طبيعياً.

خاركيف

كذلك، شنّت القوات الروسية عدّة غارات على منطقة خاركيف الواقعة في شمال شرق أوكرانيا، وفقاً للشرطة الإقليمية.

وتوفيت امرأة ستينية متأثرة بجروحها بعد قصف طال فوفشانسك القريبة جدا من الحدود الروسية، كما أصيبت امرأتان أخريان، بحسب المصدر نفسه.

وقالت سلطات إنفاذ القانون إنّ ثلاث نساء تتراوح أعمارهن بين 58 و76 عاماً أصبن أيضاً في هجوم جوي على قرية غلوشكيفكا.