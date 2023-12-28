موسكو: اتّفقت روسيا ووكالة الفضاء الأميركية (ناسا) على تمديد رحلاتهما إلى محطة الفضاء الدولية حتى العام 2025، على ما أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) الخميس.

وقالت الوكالة الروسية في بيان "بهدف الحفاظ على موثوقية محطة الفضاء الدولية بشكل عام"، ولضمان وجود أقلّه ممثل واحد من من روسكوزموس وناسا في قسميهما في المحطة، جرى التوصّل إلى اتفاق مع الشركاء الأميركيين سنة 2023 لتمديد المهمات الفضائية حتى العام 2025".

ووُقّعت إضافتان ملحقتان بالاتفاق بين روسيا وناسا في شأن الرحلات الجوية إلى محطة الفضاء الدولية في تموز/يوليو وكانون الاول/ديسمبر 2023، وفق المصدر نفسه.

وأعلنت روسيا في تموز/يوليو 2022 عزمها الانسحاب "بعد العام 2024" من محطة الفضاء الدولية التي تضمّ وجوداً دائماً لرواد فضائها وحيث تؤدي دوراً بارزاً. ويشكل إنشاء محطة مدارية روسية جديدة أولوية لوكالة روسكوزموس.

وفي تشرين الاول/اكتوبر، أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّ القسم الاول من هذه المحطة الروسية الجديدة يُتوقّع أن يوضَع في المدار عام 2027، واعداً بمواصلة تحقيق إنجازات فضائية رغم النكسات الاخيرة التي عانتها موسكو في هذا المجال.

ويعاني قطاع الفضاء الروسي منذ سنوات من مشاكل في التمويل وفضائح فساد وإخفاقات محرجة مثل تحطم المسبار القمري لونا-25 في آب/أغسطس.

وشكّلت المحطة التي بدأ تجميعها في عام 1998، نموذجاً للتعاون الدولي، خصوصاً بين الولايات المتحدة وروسيا. وكان من المقرر سحبها من الخدمة في عام 2024 لكن وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) لفتت إلى إمكان استمرار عملها حتى 2030.