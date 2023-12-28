موسكو: أعلن حزب شيوعي صغير في روسيا الخميس أنه اختار زعيمه كمرشح للانتخابات الرئاسية المقررة في آذار(مارس) المقبل والتي يحظى فلاديمير بوتين بفرصة كبيرة للفوز فيها في ظل قمع المعارضة.

وقال حزب "شيوعيو روسيا" على وسائل التواصل الاجتماعي "اختار مؤتمر الحزب بأغلبية ساحقة سيرغي مالينكوفيتش، رئيس اللجنة المركزية، كمرشّح للرئاسة الروسية".

وتختلف هذه الكتلة عن الحزب الشيوعي الروسي الأقدم والأكثر شهرة.

شعبية ضعيفة

وأسس عضو سابق في الحزب الشيوعي حزب "شيوعيو روسيا" الذي لا يتمتع بوزن سياسي ثقيل في العام 2012.

وما زال يحتاج سيرغي مالينكوفيتش إلى جمع 100 ألف تزكية حتى تصادق اللجنة الانتخابية على ترشيحه.

وسواء صادقت اللجنة أم لم تصادق على ترشّح مالينكوفيتش، فهو لا يمثل أي خطر على الرئيس فلاديمير بوتين الذي يبدو أنه سيفوز بولاية جديدة مدتها ست سنوات يبقى بموجبها في الكرملين حتى العام 2030 على الأقل.