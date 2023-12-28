لندن: قضى ثلاثة أشخاص الخميس بعد سقوط سيارتهم في نهر بشمال إنكلترا الذي ضربته العاصفة غيريت على غرار معظم أنحاء المملكة المتحدة، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية.

وتوجهت خدمات الطوارئ إلى نهر إيسك قرب بلدة غلايسديل قبيل منتصف النهار، بعد ورود أنباء عن سقوط سيارة في النهر.

وقالت شرطة شمال يوركشاير "انتشلت خدمة الإطفاء السيارة من النهر بعيد الساعة الثالثة بعد الظهر. وللأسف، توفي الرجال الثلاثة الذين كانوا بداخلها".

أضرارٌ بالغة

وتابعت أن رجلا آخر حاول مساعدتهم تم انتشاله دون أن يصاب بأذى، مضيفة أن الظروف الجوية "تجعل القيادة محفوفة بالمخاطر".

تعرضت عدة مناطق في المملكة المتحدة، وخاصة اسكتلندا وشمال إنكلترا، منذ الأربعاء لأضرار بالغة بسبب العاصفة غيريت التي جلبت أمطارا غزيرة وثلوجا.

وتم تسجيل رياح تصل سرعتها إلى 136 كيلومترا في الساعة في أبردينشاير في اسكتلندا.

من جهته، قال مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة إن عاصفة رعدية شديدة تسببت في أضرار في منطقة مانشستر الكبرى مساء الأربعاء، مع وجود سمات تشير إلى "احتمال حدوث إعصار".

انقطاع الكهرباء

وانقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل في اسكتلندا بعد ظهر الخميس، في حين تعطلت حركة القطارات والطائرات.

كما شهدت خدمات العبارات بين دوفر وفرنسا تأخيرات الأربعاء بسبب الرياح القوية في القناة.