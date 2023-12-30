سيول: أُطلق سراح مواطنَين كوريَين جنوبيَين خطفتهما مجموعة مسلحة غير معروفة في نيجيريا قبل نحو ثلاثة أسابيع، على ما أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية السبت.

من الشائع في نيجيريا أن تحصل عمليات خطف من أجل الحصول على فدية وقد سبق أن استهدفت العصابات الإجرامية عمالًا أجانب خصوصًا أولئك الذين يعملون في مناجم ومشاريع بناء في مناطق نائية.

وأشارت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" إلى أن الكوريَين الجنوبيَين اللذين اختُطفا في 12 كانون الأول/ديسمبر في جنوب نيجيريا يعملان في شركة بناء تابعة لمجموعة دايوو.

وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه إن الرجلَين "نُقلا إلى منطقة آمنة بعد فحص طبي وهاتفا عائلتَيهما"، مشيرة إلى أنهما في حالة صحية جيدة.

ولم تحدّد ما إذا كانت عملية إطلاق السراح تمّت مقابل فدية.

قتل

خلال عملية الخطف، قتل عناصر من المجموعة المسلحة أربعة جنود نيجيريين وسائقَين محليَين، حسبما أفادت سيول في بيانها.

وتعهدت حكومة كوريا الجنوبية "مراجعة إجراءات الحماية" لرعاياها في نيجيريا، بحسب البيان.

تعمل عدة شركات آسيوية لا سيّما شركات صينية وكورية جنوبية في نيجيريا، الدولة ذات أكبر عدد من السكان في إفريقيا، حيث تشارك في مشاريع بناء طرق وسكك حديد.