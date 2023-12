كتب الملاكم الإسرائيلي حاييم غازولي رسالة وعيد لعائلة حديد على صاروخ أطلق على غزة، ووصفها مع أسرتها بأنها أبشع عائلة في عالم الأزياء

إيلاف من بيروت: "اليوم أهدي الصاروخ الذي طار إلى غزة إلى أبشع عائلة في عالم الأزياء، محمد وبيلا وجيجي حديد". هكذا كتب الملاكم الإسرائيلي حاييم غوزالي على صاروخ أطلقته القوات الإسرائيلية على المواطنين الفلسطينيين في غزة، ونشر صورة ما كتبه على حسابه في منصة "أكس".

Today I dedicate the missile that flying to Gaza to the ugliest family in the modeling world Mohamed, Bella , Gigi Hadid 😉 pic.twitter.com/QqdbRajbGK — Haim gozali (@GozaliHaim) December 29, 2023

هذه ليست أول رسالة من غوزالي على صاروخ إسرائيلي. فقد أرسل الرسالة نفسها سابقًا لكانيي وست الذي يواجه بحملة كبيرة بتعهمة معاداة السامية، لأنه طالب بوقف القصف العشوائي الإسرائيلي على المدنيين في غزة، ولأسماء أخرى أيضًا.

@kanyewest you don’t like us jewish. So we don’t like you too !!! pic.twitter.com/V0oF6mNBnq — Haim gozali (@GozaliHaim) December 24, 2023

وغوزالي رياضي السابق في فنون القتال المختلطة، توعد الرياضيين المسلمين كالنجم حبيب نورمحمدوف بالطريقة نفسها، إذ نشر صورة لصاروخ عليه أسماء بعض نجوم هذه الرياضة المسلمين مثل حبيب وحمزة شيماييف والفلسطيني بلال محمد.

ما زالت عارضة الأزياء الأميركية ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد محط غضب إسرائيلي حتى بعدما اعتذرت عن منشور سابق على إنستغرام قالت فيه إن إسرائيل هي "الدولة الوحيدة التي تحتفظ بأطفال كأسرى حرب"، واتهمتها باختطاف الفلسطينيين واغتصابهم وتعذيبهم لسنوات.