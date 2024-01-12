إيلاف من بيروت: قالت صحيفة "معاريف" العبرية مساء الخميس إن محادثات متقدمة بين المعارضة وعدد من أعضاء الكنيست في الليكود لتشكيل حكومة بديلة انهارت ولم تصل إلى خواتيمها السعيدة بإطاحة بنيامين نتنياهو.

وبحسب مصادر مطلعة على تفاصيل المفاوضات، نتج الانهيار من مطالبة أعضاء الكنيست بالحصول على تعهد مكتوب ينص على أن الحكومة الجديدة، في حال تشكيلها، "ستعمل عامين على الأقل دون إمكانية إطاحها، على افتراض أن مثل هذا القرار سيصمد أمام اختبار المحكمة العليا بسبب الحاجة إلى حكومة مستقرة يمكنها إجراء مفاوضات لإنهاء الحرب في غزة وعودة المختطفين والتوصل إلى تسوية سياسية، من دون التهديد بإجراء انتخابات، الأمر الذي من شأنه أن يسهل اتخاذ قرارات قدر لا تحظى بشعبية"، بحسب الصحيفة.

وكان زعيم المعارضة عضو الكنيست يائير لابيد قد صرح بأنه مستعد للعمل في الحكومة في ظل أي مرشح ينجح في جمع الأغلبية، باستثناء نتنياهو.

أما المحادثات مع أعضاء الكنيست من الحزب الحاكم، فتقول مصادر في الليكود إنها باءت بالفشل "بسبب استعداد عناصر المعارضة للالتزام بأن تعمل الحكومة البديلة لمدة عام واحد فقط".

لم يكن أعضاء الكنيست من حزب الليكود راضين بذلك، فلو أجريت انتخابات مبكرة، فإن الكنيست سيستمر لمدة عام تقريبًا.

وبحسب المصادر، الموضوع لا يزال مفتوحًا للنقاش.

المصدر: "معاريف"