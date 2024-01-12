صنعاء: تظاهر مئات الآلاف من اليمنيين في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء اليوم الجمعة، تنديدًا بالضربات الأميركية والبريطانية التي استهدفت مواقع عسكرية للحوثيين ردًا على هجماتهم في البحر الأحمر.

وقال الحوثيون إن الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على الحركة لن تمر "بدون رد وبدون عقاب".

وذكر المتحدث العسكري باسمها أن الضربات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن خمسة مقاتلين وإصابة ستة آخرين، وأن الحوثيين سيواصلون منع مرور السفن في البحر الأحمر وبحر العرب.



وشنّت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية ضد الحوثيين في اليمن أمس الخميس، ردا على هجمات الجماعة المدعومة من إيران على سفن في البحر الأحمر.

وقالت وسائل إعلام أميركية عدة إن الضربات التي جاءت في أعقاب تحذيرات من الحلفاء الغربيين، شاركت فيها طائرات مقاتلة، واستعملت فيها صواريخ توماهوك.