انضم لاعب خط وسط إنجلترا جوردان هندرسون إلى نادي أياكس الهولندي في عقد لمدة عامين ونصف بعدما أمضى أقل من ستة أشهر في نادي الاتفاق السعودي.

ووقع اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً عقداً لمدة ثلاث سنوات بقيمة 700 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً مع نادي دوري المحترفين السعودي بعد مغادرته ليفربول في يوليو/ تموز.

ووافق نادي الاتفاق على إنهاء عقده لتسهيل الانتقال.

وكتب هندرسون على وسائل التواصل الاجتماعي: "يحزنني أن أقول إنني سأغادر الاتفاق على الفور".

وأضاف: "لم يكن قراراً سهلاً ولكني أشعر أنه الأفضل لي ولعائلتي".

وقال: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر النادي والمشجعين على كل الدعم خلال فترة وجودي. شعرت حقاً بالحب منذ اليوم الأول".

"سأستمر في مشاهدتكم وأتمنى لكم النجاح. حظاً سعيداً للمستقبل".

ويستضيف أياكس نادي آر سي فالفيك يوم الأحد لكن من غير المرجح أن يتمكن هندرسون من الظهور لأول مرة في تلك المباراة، إذ أنه ينتظر الحصول على تصريح دولي.

ووصف هندرسون الأيام القليلة الماضية بأنها "زوبعة" و"أيام قليلة مجنونة" لكنه كان متحمساً لبدء "فصل جديد" في مسيرته المهنية وحياته.

وقال في مقابلة نشرها ناديه الجديد: "ارتداء قميص أياكس لأول مرة سيكون مميزاً حقاً ولا أطيق الانتظار حتى يحدث ذلك".

وأضاف: "بمجرد أن علمت أن هناك فرصة [للانتقال إلى هنا] ، كنت متحمساً للغاية ومثقل بكون هذه الفرصة متاحة لي".

وقال "لقد كان شيئاً أردت أن أحاول تحقيقه، لذا من دواعي التواضع للغاية بالنسبة لي أن أكون هنا الآن. إنه يوم خاص".

بعد وقت قصير من تأكيد رحيل هندرسون، أُعلن عن تمديد قائد ليفربول السابق ستيفن جيرارد عقده كمدير فني لفريق الاتفاق حتى عام 2027.

وبصفته مؤيداً بارزاً لمجتمع المثليين والعابرين جنسياً (الميم عين) خلال فترة وجوده في أنفيلد، تعرض هندرسون لانتقادات بسبب انتقاله إلى المملكة العربية السعودية، حيث النشاط الجنسي المثلي غير قانوني. وقال أن نيته كانت دائماً "مساعدة القضايا والمجتمعات".

ومع ذلك، أشارت التقارير الأخيرة إلى أن هندرسون فشل في الاستقرار في المملكة العربية السعودية. وهو يغادر نادي الاتفاق بعدما شارك في 17 مباراة فقط في الدوري.

وأُبلغت بي بي سي سبورت أن الافتراق بين دوري المحترفين السعودي وهندرسون كان ودياً، ويقال إن الآثار المالية لرحيله "إيجابية" بالنسبة للسعوديين.

وقال سامر المسحل رئيس نادي الاتفاق: "أولاً، يود النادي أن يشكر جوردان على جهوده ويتمنى له التوفيق في مساعيه المستقبلية".

وأضاف: "نحن نحترم لاعبينا دائماً. يعتقد النادي وجوردان أن هذا القرار السريع، من دون أي تأخير أو مزيد من الإلهاء، قد تم اتخاذه من أجل المصلحة العامة للنادي ولجوردان".

وقال سعد العزيز، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المؤقت لرابطة المحترفين السعودية: "هذا كله مجرد جزء من كرة القدم، في جميع أنحاء العالم وفي الحياة، وفي جميع المهن".

وأضاف في بعض الأحيان، على الرغم من بذل قصارى جهدهم، لا يتكيف الناس دائماً أو يستقرون ويمكن أن يؤثر ذلك على الأداء ويؤدي إلى إحباط الجميع".

"جوردان شخص جيد ومن المؤسف أنه لم يكتب للأمور النجاح بالنسبة له، لكنه سيكون أول من يعترف بالدعم الكامل الذي قُدم له وبالاحترام الذي أُظهر له. لقد حاول الجميع ولا أحد يُلام في هذا الأمر".

وتابع: "أنا سعيد لأن النادي تصرف بسرعة حيث يتعين عليهم حماية مصالحهم الخاصة وكذلك بالنسبة للّاعب، وهذا كله من أجل الأفضل".

وقال العزيز: "منذ الاتفاق على شروطه المالية لإلغاء العقد، يمكنه الآن الاستفادة الكاملة من العطلة الشتوية ونافذة الانتقالات لفتح صفحة جديدة والانطلاق مرة أخرى".

"وكدوري، لدينا القوة والعمق للمضي قدماً".

هندرسون "تعزيز كبير" لأياكس

ويتأخر أياكس الذي عانى من موسم صعب حتى الآن، بفارق 23 نقطة عن بي إس في أيندهوفن المتصدر في الدوري الهولندي.

وقال مدرب أياكس جون فان تشيب: "أردنا لاعب خط وسط متمرس يتمتع بصفات قيادية".

وأضاف "جزئياً بسبب الإصابات في الفريق، كنا نبحث عن شخص يمكنه التدخل على الفور. جوردان هندرسون ينتمي إلى هذا النوع من اللاعبين".

وبدأ هندرسون مسيرته في نادي مسقط رأسه سندرلاند قبل أن ينضم إلى ليفربول في عام 2011 في صفقة قيل إن قيمتها بلغت 20 مليون جنيه إسترليني.

ولعب 492 مباراة مع الشياطين الحمر، وسجل 33 هدفاً و57 تمريرة حاسمة، وفاز بسبعة ألقاب كبرى مع النادي.

وأضاف فان تشيب: "وصوله يعني تعزيزاً كبيراً لفريقنا. داخل الملعب وخارجه، لاعب كرة قدم من هذا المستوى مهم للعديد من لاعبينا الشباب".

وقال "إنه لاعب إنجليزي دولي وفاز بدوري أبطال أوروبا والعديد من الجوائز الأخرى مع ليفربول. أنا سعيد بوجوده هنا، وأعتقد أنه جيد جداً لنادينا". ويتأخر أياكس الذي عانى من موسم صعب حتى الآن، بفارق 23 نقطة عن بي إس في أيندهوفن المتصدر في الدوري الهولندي.

"سيستغرق الأمر بعض الوقت لاستعادة ثقة مجتمع المثليين"

سيتعين على هندرسون استعادة ثقة مجتمع الميم عين، كما يقول سفين كيستنر ، عضو مجلس إدارة نوادي مشجعي كرة القدم الكويرية. المنظمة التي تضم حوالي 1,200 عضو، هي شبكة للمشجعين المثليين والمثليات الأوروبيين.

وقال كيستنر: "كان بإمكانه أن يعرف بشكل أفضل وتوجب عليه ذلك، لكنه لم يفعل والآن سيعود". وتابع: "أعتقد أنه قد يلعب مرة أخرى دوراً جيداً لمجتمعنا، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تعود الثقة به. سيحتاج الأمر إلى بعض الجهد من جانبه لاستعادة هذه السمعة".

وقد يمنح المشجعون هندرسون استقبالا فاتراً عندما يلعب مع أياكس.

وأضاف كيستنر: "أعتقد أنه سيمر ببعض الأوقات الصعبة مع مجتمع الميم عين، لقد كان بمثابة الأيقونة، ونموذجاً يحتذى به للعديد من أعضاء المجتمع، لكنه قرر بعد ذلك المغادرة".

"أعتقد أن المجتمع لم يستقبل ذلك بشكل جيد، وهو أمر مفهوم تماماً".

تحليل

دان رون، محرر الشؤون الرياضية في بي بي سي

سيرى البعض رحيل جوردان هندرسون بعد ستة أشهر فقط - على الرغم من تمزيق عقده المربح للغاية - على أنه نكسة لدوري المحترفين السعودي، وسيتساءلون عما إذا كان ذلك يمكن أن يشير إلى بداية عدد من المغادرين البارزين.

وبينما يؤكد الاتفاق ومسؤولو الدوري أن الانفصال كان ودّياً، ويمكنهم الآن إعادة استثمار الأموال التي كان هندرسون سيحصل عليها، اعترف رئيس النادي أيضاً بأن هذا الخبر كان "نهاية للعلاقة مخيبة للآمال".

ومع ذلك، يشير المسؤولون السعوديون أيضاً إلى أن أكثر من 90 لاعباً وصلوا في الصيف كجزء من فورة إنفاق بقيمة 750 مليون جنيه إسترليني وكان هناك توقع مستمر بأن ليس جميعهم سينجح. مع انخفاض الحضور الجماهيري في بعض المباريات، والتكيف مع المناخ، والأسئلة الأخلاقية الصعبة التي واجهها بعض اللاعبين (مثل هندرسون) بشأن الذهاب إلى المملكة العربية السعودية، فليس من المستغرب أن يعيد البعض النظر.

هندرسون اسم كبير، لكن هناك الكثير من اللاعبين الآخرين في المملكة العربية السعودية الذين سيكون رؤساء الدوري أكثر قلقاً بشأن الاحتفاظ بهم. كريم بنزيمة على سبيل المثال، الذي يُفهم أنه غير سعيد بجودة فريقه الاتحاد وسط موسم أول صعب هناك.

من وجهة النظر السعودية، فإن الأخبار التي تفيد بأن ستيفن جيرارد قد مدد إقامته كمدرب رئيسي في نادي الاتفاق ستخفف من ضربة رحيل هندرسون، وتوفر رداً في الوقت المناسب على أولئك الذين يشككون في قوة سحب دوري المحترفين.

ومع ظهور نجوم مثل رونالدو ونيمار وروبن نيفيز ونغولو كانتي يستمتعون بالحياة في المملكة، يبدو أن هناك القليل من الخوف من أن تكون هذه بداية هجرة جماعية حيث تحاول رابطة المحترفين ترسيخ نفسها بين أفضل مسابقات كرة القدم في العالم.