فيتشنزا: اندلعت صدامات بين الشرطة ومتظاهرين في مدينة فيتشنزا الإيطالية، السبت، بعدما احتج هؤلاء على وجود جناح إسرائيلي في معرض دولي للمجوهرات.

واندلعت أعمال العنف بعد مسيرة شارك فيها مئات الأشخاص رفع بعضهم لافتات كتب عليها "فلسطين حرة" و"أوقفوا قصف غزة". واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين الذين أطلقوا قنابل دخانية وقنابل مضيئة.

ويشارك في معرض فيتشنزاورو، الذي افتُتح الجمعة ويستمر حتى الثلاثاء، أكثر من 1300 عارض من نحو 40 دولة، بحسب منظمين.

وقال متحدث باسم المعرض لوكالة فرانس برس إن الصدامات وقعت على بعد كيلومترات عدة من المعرض، ولم تؤثر عليه، لكنه رفض تقديم معلومات عن الوجود الإسرائيلي في المعرض.

وقال رئيس بلدية فيتشنزا جياكومو بوساماي إنه "لا مبرر" للعنف. وأضاف في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي "إن ذلك يضر أيضًا بالقضايا التي يقولون إنهم يدعمونها". وتابع "إنّ التظاهر بعنف من أجل السلام ووقف إطلاق النار يشكل تناقضاً".

هجوم لا هوادة فيه

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تدمير حماس وتجريد غزة من السلاح في أعقاب هجوم شنته الحركة الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وأدى هجوم حماس إلى مقتل نحو 1140 شخصاً معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام رسمية.

كذلك، احتُجز خلال الهجوم نحو 250 شخصاً رهائن ونُقلوا إلى غزّة، وأطلِق سراح زهاء 100 منهم خلال هدنة في نهاية نوفمبر. ووفق إسرائيل، لا يزال 132 منهم في غزّة، ويُعتقد أنّ 27 منهم لقوا حتفهم.

وتشن إسرائيل هجوماً جوياً وبحرياً وبرياً لا هوادة فيه على قطاع غزة أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 24927 فلسطينيا، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة 62108 أشخاص بجروح، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس في غزة.