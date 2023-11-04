باريس: شارك آلاف الأشخاص في مسيرات بفرنسا، السبت، دعما للفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي كثيف منذ الهجوم الذي نفذته حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

في باريس، ناهز عدد المشاركين، بحسب الشرطة، 19 ألف متظاهر لوحوا بالأعلام الفلسطينية ورفع بعضهم لافتات كتب عليها "الحرية لفلسطين".

وإلى جانب شعارات الدعم لغزة، هتف المتظاهرون، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، "قاطعوا إسرائيل" و"إسرائيل دولة إرهابية".

لم تحظر الشرطة هذه المظاهرة التي دعت إليها جمعيات ونقابات وأحزاب سياسية، لكنها ذكّرت مسبقا بأنها لن تتسامح مع "أي تجاوز".

تجمعات أخرى

وتم الإعلان عن نحو أربعين تجمعاً آخر في جميع أنحاء فرنسا.

وفي ليون خصوصا، جمعت تظاهرة تحت الأمطار الغزيرة حوالى 5000 شخص بحسب المحافظة، وسار المتظاهرون خلف لافتة كتب عليها "رفع الحصار الإجرامي عن غزة، الحرية لغزة".

وفي مونبلييه بجنوب فرنسا، نظمت مظاهرة شارك فيها نحو 1750 شخصا بحسب المحافظة.

وفي ستراسبورغ بشرق البلاد، شارك 1500 شخص، بحسب الشرطة، في مسيرة على وقع هتافات "إسرائيل إرهابية، ماكرون متواطئ".