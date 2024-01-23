إيلاف من لندن: حددت المملكة المتحدة في بيان بشأن الصين أربع توصيات في الاستعراض الدوري الشامل الخامس والأربعون لحقوق الإنسان.

وألقى الممثل الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة الدولية، سايمون مانلي، بيانًا خلال المراجعة الدورية الشاملة للصين في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، اليوم الثلاثاءـ ضمنه موقف بريطانيا من حقوق الإنسان في الصين.

التوصيات

وجاء في البيان أن المملكة المتحدة لديها أربع توصيات وهي:

- وقف الاضطهاد والاحتجاز التعسفي للأويغور والتبتيين، والسماح بالحرية الحقيقية للدين أو المعتقد والتعبير الثقافي دون خوف من المراقبة أو التعذيب أو العمل القسري أو العنف الجنسي، وتنفيذ توصيات المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن شينجيانغ.

- إلغاء قانون حماية الأمن القومي في هونغ كونغ على النحو الذي أوصت به الأمم المتحدة ووقف الملاحقات القضائية، بما في ذلك ملاحقات جيمي لاي.

- ضمان وجود قضاء محايد والتوقف عن مضايقة المحامين، واستخدام عقوبة الإعدام، و"مراقبة أماكن الإقامة في مكان محدد".

- الكف عن القيود المفروضة على المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة، وإنهاء عمليات الإعادة القسرية إلى الوطن، والتوقف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان.

