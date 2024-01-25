إيلاف من عمان: سما أبو عيشة فنانة فلسطينية من مدينة نابلس، أرادت أن تساهم بطريقتها في تأكيد الحق الفلسطيني في أرض فلسطين، بالريشة والألوان وأدوات الرسم والتصوير والتشكيل الفني، فكان من إنتاجها رسم بعنوان "صبرنا أطول من أبراجكم"، يحتوي على شجرة الصبّار، بثمارها الشهية اللون والمنتصبة القامة، وتجسِّد رمزية الصمود والصبر في نفوس الفلسطينيين، بائنة على خلفية باهتة اللون لمدينة ذات أبراج؛ يافا!

تسلط أبو عيشة الضوء من خلال الرسم هذا على الصعوبات التي يواجهها الفلسطينيون، حيث التشابه لا مناص من التفكير فيه بين شجرة الصبار وحياة الفلسطينيين؛ والمعلوم أنَّ الصبار يزدهر في البيئة القاسية، وما أقساها من بيئة فلسطين لشعبها؛ ويثمر الصبَّار حتى في أوقات الجفاف، وهل أقسى منها في الأربع شهور الأخيرة؟



الصبار في المقدمة ويافا في الخلفية، بعنوان "صبارنا أطول من أبراجكم"، للفنانة سما أبو عيشة الصبار في المقدمة ويافا في الخلفية، بعنوان "صبارنا أطول من أبراجكم"، للفنانة سما أبو عيشة

تصف أبو عيشة الرسم فتقول: "الصبر يشبه الصبّار، وبالرغم من الأشواك الخارجية، إلا أنَّ الطعم الحلو في داخله يستحق التفكير في تحمل التحديات والصعوبات"، مشيرة إلى أنَّ عملية تقشير الجلد السميك والأشواك الحادة للصبار "تتطلب وقتاً طويلاً، مما يعكس التحلي بالصبر والإصرار".

لكن لماذا الصبار؟ "إنه رمز"، تقول، "يعكس نشاطاً اجتماعياً رمزياً، حيث عملية تناول الصبار تتطلب تضحية الوالدين اللذين يتحملان الأشواك من أجل إطعام العائلة، وهو ما يقدم درساً في التضحية الذاتية وتفضيل الأسرة والمجتمع على المصالح الفردية".



الفنانة سما أبو عيشة الفنانة سما أبو عيشة

ليس خافياً البعد السياسي في الرسم. تقول أبو عيشة: "اختيار يافا جاء نتيجة التقاط صورة شخصية في المدينة، حيث تعتبر يافا مدينة حضارية وتاريخية أنشأ فيها الاحتلال الأبراج والبنايات العالية، وهي تعكس واقع المدن الفلسطينية الأخرى".



الصورة الشخصية التي التقطتها أبو عيشة وشكلت مادة رئيسية للعمل الفني وأوحت به الصورة الشخصية التي التقطتها أبو عيشة وشكلت مادة رئيسية للعمل الفني وأوحت به

تنحدر سما أبو عيشة العشرينية من مدينة اللد، وتحمل شهادة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي من جامعة النجاح الوطنية، وهي تعتبر أنَّ الفن البصري يمثل "واجهة صادقة لفهم ثقافات المجتمعات حول العالم"، وتتمنى "الحفاظ على ثقافتنا وهويتنا في ظل الظروف الراهنة والتحديات والعدوان المستمر".