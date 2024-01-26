إيلاف من بيروت: قصفت إسرائيل الخميس مهبطاً رئيسياً لطائرات حزب الله وإيران في قلعة جابر في جنوب لبنان. وأعلن الجيش الإسرائيلي إن عناصر جماعة حزب الله الإرهابية استخدمت مدرج الطائرات لشن هجمات جوية ضدها.

مدرج لبناني بعلم إيراني

وبثت صحيفة جيروزاليم بوست صوراً تظهر العلم الإيراني يرفرف على مدارج القاعدة الجوية، التي يستخدمها الحزب لهجماته. وأعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، عن قصف عدة أهداف عسكرية لحزب الله في صور والمغيرة جنوبي لبنان.

وفي أيلول (سبتمبر) الماضي، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عن صور تظهر القاعدة الجوية المشتركة بين حزب الله وإيران في جنوب لبنان، على بعد حوالى 20 كيلومترا من الحدود الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة أن صفارات الإنذار دوت في شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان. ولم يذكر الجيش أي تفاصيل إضافية عن سبب انطلاق صفارات الإنذار.

ضربة للبنان "لن يتعافى منها"

ونقل بيان للخارجية الإسرائيلية أمس تهديد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس للبنان بأنه سيتلقى ضربة عسكرية "لن يتعافى منها"، في حال لم ينسحب حزب الله من المنطقة الحدودية مع شمال إسرائيل. جاءت تصريحات كاتس خلال لقاء جمعه مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني في القدس الغربية.

وقالت الخارجية الإسرائيلية إن كاتس شكر تاياني "على جهود إيطاليا ونشاطها ضد مموّلي حماس في أوروبا، وطالب بمواصلة النشاط ضد داعمي الحركة في أوروبا وإيطاليا"، مضيفة أنه طلب من وزير الخارجية الإيطالي "العمل مع الحكومة اللبنانية لسحب حزب الله من جنوب لبنان، وحذّر من حرب من شأنها أن تلحق أضرارًا جسيمة بالمواطنين اللبنانيين".

وعلى وقع حرب مدمّرة على قطاع غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، توترا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين بينهم مدنيون.

وتطلب إسرائيل انسحاب عناصر حزب الله إلى ما قبل نهر الليطاني على الحدود الشمالية، وهو ما يرفضه الحزب الموالي لإيران.