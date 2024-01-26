الدرعية: أبدى الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله بن فيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، اعتزازه الكبير باستضافة المملكة لهذا الحدث للمرة السادسة على التوالي، وهو ما يجسد كونها وجهة رياضية مفضلة لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية في مختلف الألعاب، ومنها رياضة المحركات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص لسباق فورمولا إي الدرعية، ضمن الجولة الثانية والثالثة من الموسم العاشر لبطولة العالم إي بي بي للفورمولا 2024، والذي تستضيفه المملكة يومي الجمعة والسبت، على حلبة الدرعية التاريخية.

وأكد أن الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، وبمتابعة وزير الرياضة، "نواصل رحلتنا باستقبال هذه البطولة العالمية المتميزة للعام السادس على التوالي، وبالتنسيق والتعاون المثمر والمستمر بين مختلف الجهات ذات العلاقة".

مكانة تاريخية وتراثية

وقال: "يسعدنا إقامة منافسات هذا الحدث المميز لكل محبي رياضة المحركات بشكل عام والفورمولا إي بشكل خاص، ونحن على موعد مع جولتين رائعتين بتواجد فرق عالمية ونجوم كبار في هذه الرياضة، سيتنافسون فيما بينهم، في قلب الدرعية بما تحمله من مكانة تاريخية وتراثية عريقة على مستوى العالم".

وأكد الأمير خالد بن سلطان استمرار المساعي نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال الإسهام في تعزيز الاستدامة في مجالات التكنولوجيا الصديقة للبيئة والتنقل الكهربائي والوقود المستدام، مشددًا في الوقت ذاته على التطور الكبير الذي شهدته رياضات المحركات في المملكة والنقلة النوعية الكبيرة لها خلال السنوات القليلة الماضية.

مواسم متتالية

من جهته، أكد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لبطولات العالم للفورمولا إي ألبرتو لوغو، نجاح المملكة بشكل متميز في استضافة هذه البطولة في مواسم متتالية، وصولًا لهذا الموسم 2024، مؤكدًا أن الدعم الكبير والشغف بهذه الرياضة، أسهم في جعله حدثًا منتظرًا كل عام، من خلال مساعدة الشركاء كافة في القيام بأدوارهم كما يجب، وتحقيق الأهداف الرياضية السامية من خلال الإسهام في تعزيز الاستدامة البيئية وإلهام الشباب والإسهام في تطوير رياضة المحركات في المملكة، جنبًا إلى جنب مع وزارة الرياضة في المملكة، وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

من جانبه، عبّر المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة CBX كارلو بوتاجي، عن فخره بالتعاون مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، من خلال تنظيم إقامة جولات سباق الفورمولا إي خلال السنوات الماضية، معربًا عن امتنانه للثقة التي تم منحهم إياها، والتعاون المثمر الذي جعل من الجولات التي تستضيفها المملكة حدثًا مهمًا على جدول فعاليات البطولة، بما تحمله من أنشطة رياضية وثقافية وترفيهيه متميزة للحضور كافة من مختلف أنحاء العالم.