إيلاف من العُلا: أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا عن استضافة النسخة الرابعة من طواف العُلا، طواف السعودية سابقاً، من 30 كانون الثاني (يناير) ولغاية 3 شباط (فبراير) 2024، ما يعد محبي الأجواء التنافسية بتجربة استثنائية لا تنسى. هذا السباق المنتظر سباق مرحلة 2.1 المُدرجة في تقويم الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، والمُعتمدة في الاتحاد السعودي للدراجات، والذي يستقطب أبرز نجوم رياضة ركوب الدراجات حول العالم ضمن خمسة مراحلٍ مشوّقةٍ يخوضها المتنافسون على مسارات تمتد بين المناظر الطبيعية والمواقع التاريخية في العُلا.

ويسلّط طواف العُلا الضوء على الواقع المتنامي لرياضة ركوب الدراجات في المملكة، ويعزز من مكانة العُلا كوجهة رائدة لإقامة بطولات عالمية المستوى. وتشهد النسخة الرابعة من هذا السباق مشاركة مجموعة من أفضل فرق ركوب الدراجات على مستوى العالم، بما في ذلك جايكو العُلا وفريق الإمارات إلى جانب بورا هانسغروه الألماني وسودال كويك ستيب البلجيكي بالإضافة لفريق أونو إكس النرويجي وتوتال إنرجيز الفرنسي. كما تتضمن قائمة الفرق المشاركة ثلاثة فرق آسيوية تمثل كل من اليابان وتايلاند وماليزيا، فضلاً عن مشاركة فريق من الاتحاد السعودي للدراجات في نسخة العام الجاري.

ويشمل طواف العُلا خمس مراحلٍ مليئة بالتحديات، حيث يتسابق الدراجون في محيط من المناظر الطبيعية الخلابة والمواقع الأثرية التي يعود تاريخها إلى ما يقارب 200 ألف عام. ولا تقتصر أهمية طواف العُلا 2024 على الجانب الرياضي فقط، حيث يمثل تجربة غامرةً تحتفي بتاريخ وثقافة العُلا الاستثنائية.

المرحلة الأولى – الثلاثاء 30 يونيو: مسار محطة قطار المنشيه

تمتد المرحلة الأولى على مسافة 149.1 كيلومتر، في مسارٍ يبدأ وينتهي عند محطة قطار المنشيه. ويسلّط هذا المسار الضوء على محطة سكة حديد الحجاز، والتي كانت فيما مضى محطة حيوية على طول طريق الحج. ويمر المسار أيضاً عبر ميدان المنشيه، وهو مجمع عصري مزدهر في قلب محيط تاريخي عريق.

المرحلة الثانية – الأربعاء 31 يونيو: من المنتزه الشتوي إلى محمية شرعان الطبيعية

يمتد مسار هذه الرحلة على طول 199.1 كيلومتر؛ انطلاقاً من المنتزه الشتوي؛ مروراً بمنطقة الحجر المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي؛ ووصولاً إلى محمية شرعان الطبيعية الرائعة.

المرحلة الثالثة – الخميس 1 فبراير: من مطار العُلا الدولي إلى مضمار سباق الهجن

يمتد هذا السباق على مسافة 170.6 كيلومتر ضمن محيط مميز يتيح للمشاركين فرصة استكشاف التراث الغني للمنطقة وتفاصيلها الساحرة. وينطلق السباق من مطار العُلا الدولي، الذي يشهد عملية إعادة تطوير تتماشى مع أهداف الهيئة الملكية لمحافظة العُلا فيما يتعلق بتنمية الأصول الثقافية والبيئية الرئيسية. وتختتم منافسات المرحلة الثالثة عند الوصول إلى مضمار سباق الهجن، في تجربة استثنائية تجمع بين الرياضة والتراث الأصيل.

المرحلة الرابعة – الجمعة 2 فبراير: من موقع الحجر إلى قاعة مرايا

يبلغ طول مسار السباق في المرحلة الرابعة 142.2 كيلومتر انطلاقاً من موقع آثار الحضارة النبطية في منطقة الحجر، والذي يتضمن أكثر من 110 مقبرة أثرية يعود تاريخها إلى الحضارة النبطية العريقة. وتنتهي المرحلة الرابعة عند الوصول إلى قاعة مرايا الشهيرة، الوجهة الترفيهية المتكاملة في قلب العُلا. وتتألق قاعة مرايا بتصميم فريد يعكس الطبيعة المحيطة به، وتستضيف العديد من المناسبات الفنية والترفيهية المتميّزة لتحفر اسم العُلا كمركز ثقافي على مستوى العالم.

المرحلة الخامسة – السبت 3 فبراير: من بلدة العُلا القديمة إلى مطل حرّة عويرض

تمتد المرحلة الخامسة والأخيرة على مسافة 150.2، انطلاقاً من بلدة العُلا القديمة مروراً بحي الجديدة للفنون والمراعي الخضراء والواحات المذهلة إلى جانب موقع الحجر قبل الوصول إلى مطل حرّة عويرض. ويتضمن الطريق العديد من المناظر الطبيعية والتفاصيل الرائعة، ما يجعل من السباق تجربةً أكثر روعة.

وتعمل الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات، على خلق فرص ومساحات تلاقي عديدة من خلال هذه الرياضة على مختلف المستويات. وتشمل هذه الجهود إقامة سباقين بمشاركة واسعة من الجمهور، إلى جانب سباق العُلا المخصص للفئات العمرية الصغيرة وجميع شرائح الجمهور. كما قامت الهيئة بإطلاق مبادرات صديقة للبيئة، بما في ذلك إنشاء مسارات دراجات محلية ومراكز لركوب الدراجات وجولات دراجات في الصحراء، بالإضافة إلى توفير تجارب ركوب الدراجات الجبلية والدراجات الكهربائية في مواقع مختلفة.

وتعليقاً على هذا الموضوع قال فيليب جونز، رئيس قطاع تسويق الوجهات السياحية في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا: "تعزز استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، مثل طواف العُلا، من مكانة العُلا والمملكة العربية السعودية كوجهات رائدة لإقامة البطولات الرياضية عالمية المستوى، بما ينسجم مع استراتيجية التحول التي تقوم عليها رؤية المملكة 2030. ونسعى لتعزيز مكانة العُلا لتكون وجهة مثالية لعشاق ركوب الدراجات، انطلاقاً من كوننا شريك رسمي لطواف العُلا ومن خلال تعاوننا المستمر مع فريق جايكو العُلا. ونتطلع لاستقبال ضيوفنا من جميع أنحاء العالم، حيث يمكنهم استكشاف روعة العُلا بتفاصيلها الساحرة وضيافتها الاستثنائية خلال رحلاتهم على متن الدراجة".

ويمثل طواف العُلا جزءاً من جدول فعاليات لحظات العُلا لموسم 2023 - 2024، والذي يتضمن بطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء من 17 ولغاية 20 يناير، إلى جانب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل التي تنطلق في شهر فبراير المقبل. وتعكس هذه الاستضافات المميزة التزام الهيئة الملكية في خلق منافسات رياضية متنوعة وعالمية المستوى.