واشنطن: تغادر كاتي توبين، المديرة الأولى للقضايا العابرة للحدود في مجلس الأمن القومي، منصبها الاسبوع المقبل وسط انتقادات تطال إدارة بايدن حول ملف الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى الأزمة التي يواجهها البيت الأبيض مع حاكم ولاية تكساس بشأن التعامل مع الحدود الجنوبية حيث نصب غريغ أبوت أسلاكًا شائكة وأسوارًا على طول الحدود مع المكسيك.

وأكد الجمهوريين في مجلس النواب أنهم لن يتنازلوا في هذا الملف الذي يضغط فيه الرئيس السابق دونالد ترامب على المشرعين من حزبه لعدم قبول أي صفقة بخصوصه.

هذا وأشاد جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض، بـ"توبين" باعتبارها كانت شخصية محورية في تنظيم مؤتمرات القمة الديمقراطية مع الدول الأخرى، بالإضافة إلى إعلان لوس أنجلوس الموقّع في عام 2022 والذي أنشأ إطارًا لقادة نصف الكرة الغربي لإدارة موضوع الهجرة.