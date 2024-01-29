واشنطن: صرّح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يوم الاثنين بأن واشنطن ستدرس بعناية الخطوات التي تتخذها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد المزاعم الذي وصفها بـ"المقلقة للغاية" حول مشاركة موظفين من الوكالة في هجوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر) على إسرائيل.

وفيما أعلنت واشنطن أنها ستُعلِّق مؤقتا التمويل الإضافي الموجه للأونروا، عقب اتهام الوكالة من قبل إسرائيل بمشاركة بعض موظفيها في الهجوم الذي نفذته حركة حماس، قال بلينكن في مؤتمر صحفي "من الضروري أن تقوم الأونروا بمراجعة إجراءاتها وتباشر بتحقيق فوري لمحاسبة المسؤولين عن أي خلل بأداء موظفيها".



هذا وأمل بالتوصل لاتفاق يقضي بوقف القتال في غزة مقابل الإفراج عن رهائن، بعد محادثات في باريس شارك فيها مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وقطر.