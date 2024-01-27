واشنطن: وصف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، قرار عدد من الدول بتعليق تمويل الوكالة بأنه "صادم" داعيا إياها إلى العدول عن قراراتها.

وقال لازاريني في بيان "هذه القرارات تهدد العمل الإنساني الجاري حاليا في المنطقة خاصة في غزة" وفق ما نقلت عنه وكالة رويترز.

وعلقت تسع دول تمويل الأونروا عقب مزاعم عن مشاركة عدد من موظفي الوكالة في الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023، أبرزها، الولايات المتحدة، وكندا، وإيطاليا، وأستراليا.

يذكر أن الأونروا، أعلنت، الجمعة، طرد "عدة" موظفين لديها وفتح تحقيق على خلفية الاتهامات الإسرائيلية.

تعليق التمويل

وانضمت إيطاليا وأستراليا إلى قائمة دول أعلنت "تعليق" تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وذلك غداة اتهامات وجهت لبعض موظفي الهيئة التابعة للأمم المتحدة بالضلوع في هجمات حماس على إسرائيل.

وعند إعلانها تعليق تمويل الوكالة الأممية، أشارت الخارجية الأميركية إلى "الدور الحاسم" للأونروا في مساعدة الفلسطينيين، لكنها شدّدت على أهمية أن تقوم الوكالة بـ "الرد على هذه الاتهامات واتخاذ أي إجراء تصحيحي مناسب".

كذلك، علقت كندا، الجمعة، تمويلها للأونروا. وكتب وزير التنمية الدولية الكندي، أحمد حسين، عبر منصة "إكس" قائلاً: "تتعامل كندا مع هذه الاتهامات بجدية كبرى وتنخرط بشكل وثيق مع الأونروا وأطراف مانحة أخرى حول هذه المسألة".

بدورها أعلنت إيطاليا تعليق مساعداتها للوكالة، السبت، وكتب وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني، عبر منصة إكس "علقت الحكومة الإيطالية تمويل الأونروا بعد هجوم حماس المروع على إسرائيل في السابع من أكتوبر. واتخذت دول حليفة في الفترة الأخيرة القرار نفسه. نحن ملتزمون توفير مساعدة إنسانية للشعب الفلسطيني مع حماية أمن إسرائيل".