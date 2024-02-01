جنيف: أعلنت منظمة الصحة العالمية عن إطلاق مجمع الوصول إلى التكنولوجيا HTAP خلال الربع الثاني من العام الجاري، خلفًا لمجمع الوصول إلى التكنولوجيا الخاصة بكوفيد-19 , C-TAP، الذي سيعمل على تعزيز الوصول إلى المنتجات الصحية التي تستجيب لأولويات الصحة العامة، بما في ذلك التأهب للأوبئة، وأثناء حالات الطوارئ الصحية وخارجها، وسيؤدي هذا النهج إلى تعظيم قيمة استثمارات الصحة العامة، واستفادة الجميع منها، بالإضافة إلى جذب التقنيات المرخصة للمصنعين، وتحقيق فرص أكبر في الأسواق والاستدامة المالية.

وقال مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم إن "الوصول العادل إلى المنتجات الصحية الأساسية، جزء أساسي من التغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي العالمي، وبناء على ما تعلمناه من مجمع الوصول إلى التكنولوجيا الخاصة بكوفيد- 19، يعد مجمع الوصول إلى التكنولوجيا الصحية خطوة مهمة نحو الوصول الأكثر إنصافًا إلى مجموعة واسعة من المنتجات الصحية، من خلال تبادل الملكية الفكرية والمعرفة والابتكار العلمي".

وكانت المنظمة قد أطلقت في أيار (مايو) 2020 مجمع الوصول إلى التكنولوجيا الخاصة بكوفيد -19، لتسهيل الوصول العادل والميسور التكلفة إلى المنتجات الصحية الخاصة بالوباء للناس في جميع البلدان، وقد وفرت المنصة منتدى تشتد الحاجة إليه لشركاء التكنولوجيا لتبادل البيانات والملكية الفكرية والمعرفة طوعيا، من أجل تسريع الابتكار العلمي والتقنيات لأدوات مكافحة الوباء، وعلى الرغم من التحديات التي واجهتها المنظمة في إنشاء هذّه الآلية بموارد محدودة، نجحت في الحصول على ستة تراخيص عالمية و15 تقنية لأدوات البحث والتطوير والتشخيص واللقاحات الخاصة بالوباء.