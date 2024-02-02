نيروبي: قتل شخصان على الأقل وأصيب 222 بجروح جراء حريق هائل نتج عن انفجار غاز ليل الخميس الجمعة في نيروبي، على ما أعلن المتحدث باسم الحكومة الكينية الجمعة.

وقال اسحق مايغا موورا عبر منصة إكس إن "شاحنة محملة بالغاز انفجرت، مثيرة كرة نار هائلة انتشرت بسرعة".

وأوضح أن الحريق "ألحق أضرارا بعدد من السيارات والأملاك التجارية، بينها العديد من الشركات المتوسطة والصغرى. للأسف، اشتعلت النيران أيضا في منازل سكنية في الحي وكان العديد من السكان لا يزالون في الداخل لأنها كانت ساعة متأخرة من الليل".

وتابع أن شخصين "توفيا فيما كانا يتلقيان العلاج في مستشفى نيروبي" كما "أصيب 222 آخرون في الحريق ونقلوا بصورة عاجلة إلى مستشفيات مختلفة".

وكان الصليب الأحمر الكيني أفاد في وقت سابق عن حوالى 300 جريح، بدون ذكر قتلى.

وكان العديد من عناصر الإطفاء يواصلون العمل قرابة الساعة 7,00 (4,00 ت غ) لمحاولة السيطرة على الحريق، على ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

ولا تزال أعمدة كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد من الموقع.

"انفجار هائل"

واندلع الحريق قرابة منتصف الليل بالتوقيت المحلي في منطقة إمباكاسي وأظهرت مشاهد بثها موقع "سيتيزن" الإعلامي كرة هائلة من النار بالقرب من عدة مساكن.

وأفاد صحافي وكالة فرانس برس في الموقع عن احتراق العديد من المساكن والآليات.

وروى جيمس نغوغي المقيم قبالة موقع اندلاع الحريق لوكالة فرانس برس "كنا في المنزل وسمعنا انفجارا هائلا".

وتابع "اهتزّ المبنى بعنف، تهيّأ لنا أنه سينهار. في البداية لم نعرف حتى ما يجري، كان الأمر أشبه بهزة أرضية. لدي متجر على الطريق دمّر بالكامل".

وقضى العديد من سكان المنطقة الليل في الخارج، على ما نقل صحافي فرانس برس.

وأقامت الشرطة طوقا أمنيا حول الحريق فيما كان مئات الأشخاص يعاينون الأضرار ويبحثون عن أغراض شخصية بين الدمار.

وقال المتحدث باسم الحكومة "تم تأمين الموقع وأقيم مركز قيادة في المكان للمساعدة في تنسيق عمليات الإنقاذ وجهود التدخل الأخرى".