إيلاف من لندن: ناقشت بريطانيا والاتحاد الأوروبي مجموعة واسعة من قضايا مكافحة الإرهاب، بما في ذلك تقييمات التهديد الإرهابي، والنهج الاستراتيجية للوقاية والاستجابة لحماية المواطنين.

واستضافت بروكسل، يوم الجمعة، الحوار الافتتاحي بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في 2 شباط (فبراير) 2024، لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

وعقد الحوار على النحو المنصوص عليه في اتفاقية التجارة والتعاون بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي (TCA)، في بروكسل.

وتبادلت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وجهات النظر حول أفضل الممارسات والخبرات في مجال مكافحة الإرهاب، بما في ذلك الاستجابات للمحتوى الإرهابي عبر الإنترنت وتمويل الإرهاب.

كما ناقشا التعاون، بما في ذلك مع دول ثالثة أخرى وفي المنتديات المتعددة الأطراف، واتفقا على مواصلة هذه التبادلات المهمة.

مشاركون في الاجتماع

وترأس وفد المملكة المتحدة جوناثان إيميت، مدير استراتيجية مكافحة الإرهاب والأمن الداخلي في وزارة الداخلية، الذي رافقه مسؤولون من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية وممثل للشرطة من مكتب الاتصال بالمملكة المتحدة في وزارة الداخلية (اليوروبول).



ومن جانب الاتحاد الأوروبي، الذي ضم مراقبًا من الرئاسة البلجيكية نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ترأست الحوار نادية كوستانتيني، المبعوثة الخاصة لمكافحة الإرهاب في خدمة العمل الخارجي الأوروبية (EEAS).

وانضم أيضًا ممثلون عن المفوضية الأوروبية، بما في ذلك نائب المدير العام للمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية، أوليفييه أوندي، ومكتب منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب.

ورحبت المملكة المتحدة بالمناقشة الغنية والبناءة مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي. وسيتم عقد جلسات الحوار الثانية في لندن.

