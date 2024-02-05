الرياض: تميزت السعودية بثروات طبيعية متنوعة، ومن بينها جبالها الرواسي ذات التنوع الجيولوجي التي تحوي حجر الغرانيت ذا الجودة العالية، الذي يعد من الصخور البركانية ذات القوة والصلابة وتتحمل الحرارة، وتتكون في الأساس من الكوارتز والفلسبار، وكذلك عنصر الميكا وبعض المعادن المرتبطة التي تمنحها صلابة وخصائص عالية منفردة.



ويعدّ حجر الغرانيت السعودي من أكثر أنواع الأحجار الطبيعية شهرة وجمالاً، حيث يتميز بالمتانة العالية والمقاومة الشديدة للتآكل والتعرية، مما يجعله مثالياً للاستخدامات الداخلية والخارجية، ويتفرد بتنوع ألوانه وأشكاله المختلفة، وكلٌ منها يتميز بخصائص فريدة تجعله يتماشى مع استخدامات مختلفة.



حجر الغرانيت في المملكة العربية السعودية يشهد احتفاءً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، وذلك يعود بفضل وفرة الموارد الطبيعية والمشاريع الضخمة والاستيراد العالمي. كما يستخدم في البناء والديكور والصناعة، وتم استخدامه في كثير من مباني المملكة ومعالمها، كالمسجد الحرام، وبرج المملكة، وجسر الملك فهد، وغيرها الكثير من المواقع.



"ملتقى طويق للنحت 2024"

ويصور حجر الغرانيت في "ملتقى طويق للنحت 2024" في نسخته الخامسة تحت شعار "أبعاد متحركة"، نوع هذه الأحجار القوية والصلبة، ويجسد صورة التحدي الفريد للفنانين لإبراز إبداعاتهم، ليمكن الفنانين من إنشاء منحوتات تعكس شعار الملتقى من خلال التقدم والتوسع والشغف والتفاؤل الذي يشهده المجتمع السعودي المعاصر.



كما قدم "طويق للنحت" للفنانين عدداً من الخيارات كالألوان المختلفة لحجر الغرانيت لإضفاء بُعد جديد على أعمالهم الفنية من خلال التمازج اللوني، لا سيّما أنه يشجع على تحقيق أكبر أهداف برنامج الرياض آرت في تحويل العاصمة إلى معرض فني مفتوح، وهذا ما يركز عليه "ملتقى طويق للنحت" في تشجيع الفنانين والنحاتين المحليين ومن جميع أرجاء العالم على صناعة أعمال فنية تسهم في تطوير وإثراء المشهد الثقافي والفني للمملكة العربية السعودية والحفاظ على تراثه العريق.



وتحفز سمات الغرانيت الصلبة إلهام الفنانين المشاركين في "ملتقى طويق للنحت 2024" مما يجعل ذلك تحديًا لتشكيل ونحت هذه الأحجار والتمتع في خصائصها المتنوعة، التي تشجعهم في تصوير أسلوبهم الفلسفي المتنوع.