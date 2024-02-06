دبي: بينما يقوم الأفراد أحيانًا بمشاركة الكثير من آرائهم ومعلوماتهم الشخصية عبر تطبيقات المراسلة الإلكترونية، يضمن تطبيق "WhatsApp" الحماية لرسائلكم من خلال استخدام خاصية التشفير المتكامل.

هذا يعني أنكم والشخص الذي تتحاورون معه هما الوحيدان اللذان يمكنهما الاطلاع على محتوى مراسلاتكم الشخصية.

ومع ذلك، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للإنترنت الآمن في 6 شباط (فبراير)، نقدم بعض الخطوات الإضافية التي يمكنكم اتخاذها لضمان أعلى معايير الحماية لمحادثاتكم الشخصية.

التحقّق من الهوية بخطوتين لحماية حسابكم: بادروا إلى تفعيل خاصيّة التحقّق من هوية المستخدم بخطوتين، لتعزيز ضوابط الأمان على حسابكم الخاصّ عبر "WhatsApp". وعند تفعيلها، يُطلب منكم تزويد رقم التعريف الشخصي المكوّن من 6 أرقام عند إعادة ضبط حسابكم أو التحقّق منه. ومن شأن هذه الخطوة أن تحمي حسابكم من مخاطر التصيّد الاحتيالي للمعلومات ومحاولات تحكّم المحتالين بمعلوماتكم الشخصية.

استخدام التطبيق الرسمي دوماً: احرصوا دوماً على استخدام أحدث إصدار من تطبيق "WhatsApp" الرسمي، إذ أنّه يتيح لكم حماية رسائلكم الشخصية والحفاظ على سريّتها. تأكدوا من وجود الشعار الصحيح على التطبيق الذي يحمل الاسم "WhatsApp" فقطـ إذ أنّ استخدام التطبيقات المزيّفة قد يترافق مع مخاطر أمنية، بما في ذلك توجيه الرسائل غير المرغوب فيها والمخادِعة إلى الآخرين من دون علمكم. وإذا كنتم تستخدمون نظام التشغيل "أندرويد" وترغبون بإضافة حسابين على هاتفكم، بات بإمكانكم الآن إضافة حساب ثانٍ باستخدام تطبيق رسمي واحد (معرفة المزيد).

حماية المعلومات الحسّاسة عبر خيارات الإخفاء: لحماية خصوصية محادثاتكم الشخصية مع الآخرين، يمكنكم اختيار إرسال الصور ومقاطع الفيديو مع خاصية المشاركة لمرة واحدة والتي تتيح للمتلقّي رؤية الرسالة مرة واحدة فقط بدون التمكّن من حفظها، إعادة إرسالها للآخرين، تصوير الشاشة أو مشاركتها مع أحد. وتتوفر خاصية المشاركة لمرة واحدة كذلك على الرسائل الصوتية لتمكين الاستماع إليها لمرّة واحدة فقط. ويُعدّ وقف تشغيل خاصيّة تأكيد استلام المتلقّي للرسالة وإخفاء الرسائل بعد رؤيتها من المزايا الأخرى التي تضمن المزيد من الحماية للمحادثات المهمّة بالنسبة لكم.

حماية المحادثات الخاصّة والأكثر أهمية عبر خاصيّة إقفال المحادثة: أضيفوا درجة إضافية من الأمان إلى محادثاتكم الخاصّة والشخصية باستخدام خاصيّة إقفال المحادثة. تتيح لكم هذه الخاصيّة وضع محادثة معينة في ملف مستقلّ لا يمكن لأحد غيركم الدخول إليه، فضلاً عن إمكانية وضع كلمة مرور مختلفة عن تلك الخاصّة بهاتفكم المحمول لحماية المحادثات التي تتضمّن معلومات شخصية أو مالية. وفي حال استخدام شخص آخر لهاتفكم المحمول، تتيح لكم خاصيّة إقفال المحادثة الحفاظ على سريّة محادثاتكم الشخصية وإبقائها بعيداً عن أنظار المتطفلين.

الإدارة المثلى للمجموعات: إذا كنتم مسؤولين عن أيّ مجموعة تضمّ زملاءكم في العمل أو جيرانكم في مكان إقامتكم عبر تطبيق "WhatsApp"، يمكنكم حماية هذه المجموعات للتأكد من أنها المكان الأنسب للتواصل وإجراء المحادثات الهادفة. بالتالي، يمكنكم تحديد الأفراد الذين يستطيعون الانضمام إلى المجموعة، وفرض قيود على صلاحيات الأعضاء التي تخوّلهم إجراء تغييرات على موضوع المجموعة، صورتها أو وصفها الخاصّ، أو حتى حذف الرسائل غير المرغوب فيها أو إزالة الأعضاء.

الحماية من عمليات الاحتيال: يمكن أن تحدث عمليات الاحتيال في أيّ مكان، عبر المكالمات الهاتفية، البريد الإلكتروني أو الرسائل الهاتفية. ويُعدّ التوقف والتفكير لبرهة الخطوة الأولى لحماية أنفسكم دوماً من مثل هذه المحاولات. فإذا تلقيتم رسالة مشبوهة يُطلب منكم فيها توفير معلومات شخصية، ننصحكم أولاً بالتحقّق من هوية المتصل، التأكّد من وجود مجموعات مشتركة في ما بينكم أو حتى وصول الرسالة من خارج البلد الذي تتواجدون فيه في الوقت الحاضر. ويتيح لكم تطبيق "WhatsApp" خيار الحظر الفوري لجهة اتصال مجهولة، علماً أنه يمكنكم أيضاً في وقت لاحق الإبلاغ عن جهات الاتصال المشبوهة وحظرها بسهولة للحفاظ على أمن حسابكم الشخصي.

تفعيل وضعية الصامت عند تلقي اتصالات من أرقام مجهولة: بالطبع، يمكن للمكالمات الواردة من أرقام مجهولة التسبّب بإزعاج لكم خلال النهار. لذلك، يتيح لكم تطبيق "WhatsApp" تفعيل وضعية الصامت عند تلقي اتصالات من أرقام مجهولة، بما يساعد تلقائياً على منع المكالمات غير المرغوب فيها ومحاولات الاحتيال.

ربط الأجهزة ذات المصادر الموثوقة فقط: يتيح لكم تطبيق "WhatsApp" ربط ما يصل إلى أربعة أجهزة بهاتفكم الأساسي، للاستمتاع بتجربة محادثة سلسة وغير منقطعة. ومع ذلك، ننصحكم عند ربط جهازكم بكمبيوتر المكتب باستخدام رمز الاستجابة السريعة كتابة العنوان التالي web.whatsapp.com في الرابط أو تنزيل التطبيق الرسمي (عبر الموقع الإلكتروني whatsapp.com أو متجر التطبيقات). ويمكنكم أيضاً الاطلاع على أجهزتكم المتصلة بالتطبيق عبر الإعدادات، للتحقّق من الأجهزة المتصلة وإلغاء اتصال أيّ جهاز لا يمكنكم التعرّف عليه.

تقييم الخصوصيّة: إذا كنتم غير واثقين من إعدادات الخصوصيّة التي يتعيّن عليكم اختيارها، يمكنكم تقييم الخصوصيّة عبر تطبيق "WhatsApp" الخاص بكم لمعرفة المزيد عن كيفية حماية محادثاتكم وتفعيل المزايا المناسبة بسهولة من خلال موقع واحد.