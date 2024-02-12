بروكسل: أكد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين أن حلف شمال الأطلسي "لا يمكن أن يكون حلفا حسب الطلب"، بعدما قلل دونالد ترامب من أهمية التزامه بالناتو في حال أعيد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.

أثار ترامب عاصفة سياسية وقلق حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين السبت عندما أشار إلى أنه يمكن أن "يشّجع" روسيا على مهاجمة أي دولة في الناتو لا تفي بالتزاماتها المالية.

وقال بوريل "بكل جديّة، لا يمكن للناتو أن يكون حلفا عسكريا حسب الطلب. لا يمكن أن يكون حلفا عسكريا يعتمد على مزاج رئيس الولايات المتحدة" كل يوم.

وتابع "إما أن يكون موجودا أو لا"، مضيفا بأنه لن يواصل التعليق على "أي فكرة حمقاء" تصدر عن حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية.

انتقد الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن تصريحات ترامب الذي أعلن عندما كان في السلطة انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الدولي الهادف لفرض قيود على برنامج إيران النووي واتفاق باريس للمناخ.

ووصف بايدن تصريحات ترامب بأنها "مروّعة وخطرة".

وحذّر الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ الأحد من أن "أي إشارة إلى أن الحلفاء لن يدافعوا عن بعضهم البعض تقوّض أممنا جميعا، بما في ذلك الولايات المتحدة".

ويعد ترامب (77 عاما) الأوفر حظا للفوز ببطاقة الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر بمواجهة بايدن (81 عاما).