بيروت: قتل سبعة مدنيين من العائلة ذاتها، إضافة إلى ثلاثة عناصر من حزب الله بينهم مسؤول عسكري، جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت ليلاً مدينة النبطية في جنوب لبنان.

واستهدفت مسيّرة إسرائيلية، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، "بصاروخ موجّه" ليل الأربعاء مبنى من ثلاث طبقات في مدينة النبطية، البعيدة نسبياً عن الحدود مع إسرائيل، والتي بقيت حتى الآن في منأى عن التصعيد بين الدولة العبرية وحزب الله منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.

وقال المصدر الأمني إنّ سبعة مدنيين من عائلة واحدة قتلوا في الغارة التي أودت كذلك بثلاثة عناصر من حزب الله كانوا موجودين في الطابق السفلي من المبنى.

وكانت حصيلة سابقة صباحاً أفادت عن مقتل خمسة مدنيين.

ومن بين قتلى حزب الله، وفق المصدر الأمني، علي الدبس وهو مسؤول عسكري أصيب في الثامن من الشهر الحالي بجروح خطرة، جراء ضربة إسرائيلية شنتها طائرة مسيرّة على سيارته في شارع رئيسي في النبطية.

وأعلن حزب الله من جهته الخميس مقتل ثلاثة من عناصره، بينهم الدبس، قال إن كلاً منهم "ارتقى شهيداً على طريق القدس"، وهي عبارة يستخدمها لنعي عناصره الذين يقتلون بنيران إسرائيلية منذ بدء التصعيد.

وأحدثت الضربة الإسرائيلية في النبطية، وفق الوكالة، "أضرارًا جسيمة في المبنى المؤلف من ثلاث طبقات"، والذي تقطن عائلة برجاوي أحد طبقاته.

وشهد جنوب لبنان وشمال إسرائيل تصعيداً دامياً الأربعاء مع شنّ إسرائيل سلسلة غارات جوية طالت بلدات عدة، يقع بعضها على بعد 25 كيلومتراً من الحدود.

وأعقبت الضربات إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل جندية في شمال الدولة العبرية جراء صاروخ أطلق من الجانب اللبناني، لم تعلن أي جهة المسؤولية عنه. وأفادت خدمة اسعاف إسرائيلية عن إصابة سبعة أشخاص بجروح.

الحصيلة الأعلى

وفي لبنان، أوقعت الضربات الإسرائيلية الأربعاء، بما فيها تلك التي استهدفت النبطية، 15 قتيلاً في المجمل، هم عشرة مدنيين وخمسة من حزب الله، وفق الإعلام الرسمي وحزب الله ومصدر أمني.

وتعد حصيلة القتلى هذه الأعلى في يوم واحد منذ بدء حزب الله واسرائيل تبادل القصف عبر الحدود في الثامن من تشرين الأول (اكتوبر)، على وقع الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس.

انتشال جثث

في مدينة النبطية، انتشلت فرق الاسعاف تباعاً، وفق الوكالة الوطنية، "خمس جثث تعود لصاحب الشقة" حسين برجاوي وابنتَيه وحفيده وشقيقته.

وفي وقت لاحق، تم انتشال جثتي زوجة برجاوي وابنة شقيقته، وفق المصدر الأمني،الذي أكد أن لا علاقة للعائلة بحزب الله.

وتمكنت فرق الإسعاف بعيد منتصف الليل من انتشال حفيد برجاوي، الطفل حسين علي عامر، من تحت الأنقاض حيًا بعد أكثر من أربع ساعات من عمليات البحث.

وفرضت القوى الأمنية وحزب الله طوقاً في محيط المبنى المستهدف.

وتوعّد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين الأربعاء بأن "العدوان الذي حصل اليوم في الجنوب اللبناني والذي استشهد جراءه عدد من المدنيين والأطفال لا يمكن أن يمر دون رد".

وكان الأمين العام للحزب حسن نصرالله قال الثلاثاء "عندما يقف العدوان على غزة ويقف إطلاق النار في غزة، سيقف إطلاق النار في الجنوب".

ويتحدث نصرالله بعد ظهر الجمعة في احتفال حزبي، في كلمة مقررة مسبقاً.

استهداف

ومنذ اليوم التالي للهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، يعلن حزب الله استهداف مواقع ونقاط عسكرية إسرائيلية دعماً لغزة و"إسناداً لمقاومتها"، ويردّ الجيش الإسرائيلي بقصف جوي ومدفعي يقول إنه يستهدف "بنى تحتية" للحزب وتحركات مقاتلين قرب الحدود.

ومنذ بدء التصعيد، قتل 259 شخصا في لبنان بينهم 181 عنصرا من حزب الله و40 مدنيا، ضمنهم ثلاثة صحافيين. وفي إسرائيل، أحصى الجيش مقتل عشرة جنود وستة مدنيين.