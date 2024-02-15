صنعاء: قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، الخميس، إن الجماعة المتحالفة مع إيران أطلقت صواريخ بحرية على السفينة البريطانية "لايكافيتوس" في خليج عدن.

وذكر سريع: "كانت عملية الاستهداف بصواريخ بحرية مناسبة أصابتها بشكل مباشر".

وأضاف أنهم مستمرون "في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحر الأحمر وبحر العرب حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

ومنذ 19 تشرين الثاني (نوفمبر)، ينفّذ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما لقطاع غزة الذي يشهد حربا بين حركة حماس وإسرائيل منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر).



الضربات الغربية

لمحاولة ردعهم، شنت القوات الأميركية والبريطانية ثلاث موجات ضربات على مواقع تابعة لهم في اليمن منذ 12 كانون الثاني (يناير) الماضي. وينفّذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات، على صواريخ يقول إنها معدّة للإطلاق.

وإثر الضربات الغربية، بدأ الحوثيون استهداف السفن الأميركية والبريطانية في المنطقة، معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت "أهدافا مشروعة".

وتؤثر هجمات الحوثيين على الملاحة وتسببت بارتفاع كلفة التأمين لشركات الشحن، مما أجبر كثيرين إلى تجنب هذا الطريق الحيوي الذي تمرّ عبره 12 بالمئة من التجارة البحرية العالمية.