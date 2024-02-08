تتواصل غارات أمريكية وبريطانية على محافظات يمنية ردا على هجمات الحوثيين على سفن تجارية في البحر الأحمر.

الكاتب والصحفي اليمني أنور العنسي يساعدنا في معرفة المزيد عن جماعة "أنصار الله" الحوثية، وقدراتها العسكرية، وحجم التأييد الذي تحظى به بين المواطنين اليمنيين.

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