غوما: انفجرت "قنبلة" على الأقل في مطار غوما، مركز إقليم شمال كيفو في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، السبت قرابة الثانية فجراً (منتصف الليل ت غ)، في سياق معارك دائرة في المنطقة مع متمردي حركة إم23 المدعومة من رواندا.

ولم يكن بوسع المصادر التي أوردت الخبر في المطار وفي إدارة الإقليم تقديم أي معلومات في الوقت الحاضر حول الأضرار الناتجة عن القنبلة أو مصدرها.

أكد المصدر في الإدارة المحلية ردا على أسئلة وكالة فرانس برس أن "مطار غوما شهد انفجار قنبلة في الليل"، رافضًا كشف المزيد من التفاصيل.

وتحدث مصدر أمني طلب عدم كشف اسمه عن انفجار "قنبلتين" في المطار، مشيرا إلى أنهما "لم تتسببا بأضرار".

وقال المصدر الأمني أن "هناك خبراء في الموقع للتثبت من مصدر النيران".

وسمع سكان بينهم مراسل لفرانس برس خلال الليل انفجارين قويين.

يشهد إقليم شمال كيفو منذ نهاية 2021 نزاعاً عسكرياً بين حركة إم23 ("حركة 23 مارس") مدعومة بوحدات من الجيش الرواندي من جهة، والجيش الكونغولي مدعوماً بجماعات مسلّحة وشركتين عسكريتين أجنبيتين من جهة ثانية.

وينخرط في القتال آلاف الجنود وعناصر في الفصائل المسلحة بالإضافة إلى المدفعية ومقاتلات من طراز سوخوي 25 ومسيّرات.

قمة مصغرة

ظهرت إم 23 وهي حركة تمرد يهيمن عليها التوتسي في عام 2012، وفي نهاية العام استولت على مساحات واسعة من الأراضي في شمال كيفو.

وغوما عاصمة المتمردين هي مدينة يبلغ عدد سكانها أكثر من مليون نسمة تقع بين رواندا إلى الشرق وبحيرة كيفو إلى الجنوب، معزولة برياً عن داخل البلاد، في الشمال والغرب.

وتتهم جمهورية الكونغو الديموقراطية رواندا بدعم المتمردين في محاولة للسيطرة على الموارد المعدنية الهائلة في المنطقة، وهو ما تنفيه كيغالي.

وتقول حركة "إم 23"، من جانبها، إنها تدافع عن شريحة مهددة من السكان وتطالب بإجراء مفاوضات، وترفض كينشاسا الحوار مع من تعتبرهم "إرهابيين".

ويشتد القتال منذ عشرة أيام في مدينة ساكي الاستراتيجية بإقليم ماسيسي، الواقعة على بعد حوالى 25 كيلومترا غرب غوما.

وفي ظل غياب أي حصيلة رسمية، أفادت مصادر مختلفة بسقوط عشرات القتلى والجرحى بين المدنيين والعسكريين.

وأعلنت جنوب أفريقيا الخميس مقتل اثنين واصابة ثلاثة من جنودها المشاركين في القوة الإقليمية لدول الجنوب الأفريقي التي انتشرت مؤخراً في المنطقة.

وفشلت جميع الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة حتى الآن.

انعقدت مساء الجمعة في أديس أبابا قمة مصغرة حول الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية بحضور عدد من رؤساء الدول الإفريقية، وذلك على هامش قمة الاتحاد الإفريقي.

أُعيد انتخاب الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي بفارق كبير لولاية ثانية في 20 كانون الأول (ديسمبر)، بعد حملة هدد فيها بإعلان الحرب على كيغالي مندداً "بالأهداف التوسعية" للرئيس الرواندي.