إيلاف من لندن: نفذت شرطة سكوتلانديارد حملة اعتقالات خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن، شارك فيها ما بين 200000 و 250000 اليوم السبت.

وتواجد حوالي 1500 ضابط شرطة من جميع أنحاء المملكة المتحدة في شوارع وسط لندن بينما ألقي القبض على 11 شخصا خلال حادث وقع في منطقة هايدبارك كورنر.

وتم القبض على رجل شوهد وسط الحشد وهو يحمل لافتة معادية للسامية بتهمة التحريض على الكراهية العنصرية. وقالت شرطة العاصمة إنه عندما ذهب الضباط لاعتقاله، تعرضوا للاعتداء، مما أدى إلى اعتقال ستة أشخاص بتهمة الاعتداء على عامل الطوارئ. وتم القبض على شخصين آخرين لرفضهما إزالة أغطية الوجه عندما طلب منهما الضباط ذلك.

الاعتقال الأول

وقالت الشرطة إن الاعتقال الأول تم للاشتباه في دعمه لمنظمة محظورة فيما يتعلق بلافتة قبل بدء المسيرة الساعة 1.30 بعد الظهر.

وقال متحدث باسم حملة التضامن مع فلسطين إن ما بين 200 ألف و250 ألف شخص تجمعوا للتظاهر في وسط لندن.

وسار المتظاهرون على طول شارع بارك لين في منطقة ماي فير ونايتسبريدج وطريق كنسينغتون، ثم انتهي بهم الأمر عند التقاطع مع محكمة كنسينغتون، حيث يتم إلقاء الخطب.

وقالت الشرطة فإن المتحدثين سيخاطبون الحشود بالقرب من السفارة الإسرائيلية ويجب عليهم التوقف بحلول الساعة الخامسة مساء، بينما يجب على المتظاهرين المغادرة بحلول الساعة السادسة مساء.

وقالت شرطة العاصمة "سيكون هناك من يتساءل لماذا" تم السماح بقرار السماح بالاحتجاج بالقرب من السفارة، لكن من "المفهوم الخاطئ الشائع" أن تسمح القوات أو ترفض السماح بتنظيم احتجاج.

خطر حقيقي

ولا بد أن يكون هناك "خطر حقيقي بحدوث اضطرابات خطيرة" يكفي لكي تطلب الشرطة من وزير الداخلية حظر الاحتجاج، وهو ما قالت شرطة العاصمة إنه غير متوقع يوم السبت.

ومع ذلك، سيتم تنفيذ عدد من القيود من قبل الشرطة خلال الاحتجاج. سيتم إبقاء المتظاهرين على بعد أكثر من 100 متر من أرض السفارة، خلف حواجز يسيطر عليها الضباط، وسيواجهون الاعتقال إذا لم يفعلوا ذلك.

كما تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان ألا يؤدي وجود المتظاهرين إلى تعطيل المباني الحساسة الأخرى بشكل غير ضروري، بما في ذلك المعابد اليهودية، سواء بالقرب من البداية أو على طول الطريق.

وقالت الشرطة أيضًا إنه لا يمكن إقامة شرفات المراقبة أو الأكشاك الأخرى في منطقة محددة في ماربل آرتش، وأنه يجب على أي شخص يشارك في المسيرة ألا ينحرف عن المسار.

مظاهرة بشكل قانوني

وقبيل المسيرة الاحتجاجية، قال القائد كايل غوردون، الذي يقود عملية الشرطة: "نحن هناك لضمان حدوث الاحتجاجات بشكل قانوني، وتقليل تعطيل حياة الجمهور على نطاق أوسع وبطريقة تعطي الاعتبار الواجب للتأثير التراكمي"، على مجتمعات لندن وأولئك الذين يشعرون أنهم الأكثر عرضة للخطر في ظل المناخ الحالي.

وأضاف "الاحتجاجات التي شهدناها منذ أكتوبر/تشرين الأول كانت سلمية إلى حد كبير، ويجب أن نأخذ ذلك في الاعتبار في نهجنا الشرطي. وآمل أن يكون الأمر نفسه صحيحا يوم السبت".

وقال: "لسوء الحظ، على الرغم من ذلك، رأينا بانتظام أن الضباط يضطرون إلى التعامل مع الجرائم المتعلقة باللافتات وغيرها من خطابات الكراهية".

وأضاف القائد غوردون: "نحن لا نقلل من شأن الخوف الذي يسببه هذا الأمر، ولا من تأثير مثل هذا السلوك الإجرامي وغير المقبول على العلاقات المجتمعية الأوسع".

وفي الأخير، قال: "أود أن أناشد جميع الذين حضروا الاحتجاج يوم السبت التصرف في إطار القانون والنظر في تأثير أفعالهم على سلامة وأمن الآخرين. ولن نتردد في اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يفشلون في القيام بذلك".

