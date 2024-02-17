أنقرة: قتل جندي تركي وأصيب آخر في هجوم على قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية مساء، السبت.

وقالت الوزارة إن "محاولة اقتحام" حصلت في القاعدة العسكرية التركية في "منطقة عملية قفل المخلب" في شمال العراق، وقتل جندي خلال الاشتباك الذي أعقبها.

وتعرضت القاعدة العسكرية التركية لهجوم شنه حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون "منظمة إرهابية"، بحسب قناة "إن تي في" التركية الخاصة.

ردا على الهجوم، أعلنت السلطات التركية أن عملية عسكرية جارية في المنطقة.

وقُتل 17 جنديا تركيا في هجمات منفصلة في الشهرين الماضيين على قواعد عسكرية تركية في شمال العراق.

وينفذ الجيش التركي بانتظام عمليات عسكرية برية وجوية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني ومواقعهم في شمال العراق، سواء في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي أو في منطقة سنجار الجبلية.

على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، أقامت تركيا عشرات القواعد العسكرية في كردستان العراق لمحاربة التنظيم الذي لديه أيضا قواعد خلفية في هذه المنطقة.

وأعلن حزب العمال الكردستاني الذي يخوض صراعا مسلحا ضد السلطات التركية منذ عام 1984، مسؤوليته عن هجوم وقع في تشرين الأول (أكتوبر) على مقر وزارة الداخلية التركية في أنقرة أصيب فيه شرطيان.