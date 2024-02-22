ريو دي جانيرو: التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، الأربعاء وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

جرى خلال اللقاء مناقشة التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها. حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية الدكتور فيصل غلام.

وكانت الخارجية السعودية قد أعربت الأربعاء عن أسف المملكة جرّاء نقض الولايات المتحدة مشروع القرار الذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ومحيطها، والذي تقدّمت به الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجلس الأمن نيابةً عن الدول العربية.