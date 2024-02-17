ميونخ: شدّد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله السبت خلال جلسة نقاش بعنوان: "نحو الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط: تحدي خفض التصعيد"، على أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الأولوية يجب أن تكون أيضاً لإنهاء الكارثة الإنسانية التي تحدث في القطاع.

وطالب الوزير السعودي من مؤتمر ميونخ للأمن 2024 بالتركيز على انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، وزيادة وصول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع. وأكد أن الطريق نحو الأمن والاستقرار للجميع في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، هو من خلال إقامة دولة فلسطينية، مطالباً المجتمع الدولي بالتركيز على ذلك.

وأوضح فيصل بن فرحان أن محادثات المملكة مع الولايات المتحدة الأميركية ركّزت على العديد من النقاط في القضية الفلسطينية، وشدّدت على أن الأولوية الملحّة هي معالجة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والحاجة إلى إيجاد طريقة لإنهاء القتال هناك، مع إيجاد طريقة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

كما أكد الوزير السعودي أن الاستفزازات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية تؤجج حتماً مشاعر الأمتين العربية والإسلامية، خاصةً مع اقتراب عدد القتلى إلى 30 ألف مدني، و17 ألف يتيم، واستمرار المعاناة الإنسانية الهائلة في قطاع غزة، ومنها نقص الغذاء، ونقص المياه، ونقص الدواء، وأن تلك الاستفزازات الإسرائيلية قد تخدم أيديولوجيات الإرهاب والتطرف في جميع أنحاء العالم.