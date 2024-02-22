موسكو: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن تصريحات نظيره الأميركي جو بايدن "وقحة" بعدما وصفه الأخير بـ"المجنون"، ولكنه كرر التأكيد على أنه يفضله رئيساً للولايات المتحدة على الرئيس السابق دونالد ترمب.

بوتين: لهذا نفضل بايدن رئيساً

ويرى بوتين أن وصف نظيره الأميركي له "بالمجنون" جاء بسبب تصريحات الرئيس الروسي التي أعرب فيها عن تفضيله لبايدن على ترامب كرئيس للولايات المتحدة. ولفت بوتين إلى أن تصريح بايدن "يفسر سبب تفضيل الكرملين له رئيسًا للولايات المتحدة في المستقبل".

وقال بوتين للتلفزيون الرسمي: "إننا مستعدون للعمل مع أي رئيس. لكنني أعتقد أن بايدن هو الرئيس المفضل أكثر بالنسبة لروسيا، واستنادا إلى ما قاله للتو فأنا على حق تماما".

وردا على سؤال من أحد المراسلين عما إذا كانت تصريحات بايدن "وقحة"، أجاب بوتين: "نعم".

وأضاف الرئيس الروسي: "سألتموني أيهما الأفضل بالنسبة لنا. قلتها حينها وما زلت أعتقد أن بوسعي تكرارها: إنه بايدن".

محاولة للظهور كراعي بقر في هوليوود

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، إن "استخدام رئيس الولايات المتحدة لمثل هذه اللغة عن رئيس دولة أخرى من غير المرجح أن يسيء إلى رئيسنا، الرئيس بوتين... لكنه يحط من قدر أولئك الذين يستخدمون مثل هذه المفردات".

وأضاف بيسكوف، أن التعليقات "ربما كانت نوعاً من المحاولة للظهور كراعي بقر في هوليوود خدمة لمصالحه السياسية الداخلية. لكن بصراحة لا أعتقد أن ذلك ممكناً".

يحط من قدر الولايات المتحدة

وتساءل المتحدث باسم الكرملين: "هل استخدم السيد بوتين كلمة فظة واحدة لمخاطبتكم؟ لم يحدث هذا قط. لذلك، أعتقد أن مثل هذه المفردات تحط من قدر أميركا نفسها".

واعتبر الكرملين في وقت سابق من الخميس أن التصريح الذي أدلى به بايدن خلال حفل لجمع التبرعات في سان فرانسيسكو، الأربعاء، يحط من قدر الولايات المتحدة.

سفاح ومجرم... ومجنون

وكان بايدن ألقى كلمة مقتضبة خلال المناسبة التي حضرها مجموعة صغيرة من الإعلاميين، قال فيها: "لدينا مجنون مثل هذا الرجل بوتين، وآخرين غيره، حيث علينا دائما أن نخشى من اندلاع نزاع نووي، لكن التهديد الوجودي للبشرية هو المناخ". كما استخدم بايدن لفظا بذيئا لوصف بوتين.

ويأتي استخدام بايدن هذه النعوت القوية بحق بوتين في أعقاب مناسبات أخرى وصفه فيها بأنه "سفاح" و"مجرم حرب"، خاصة بعد بدء روسيا هجومها العسكري على أوكرانيا.

عقوبات أميركية مرتقبة

وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة ستعلن الجمعة حزمة من العقوبات الصارمة الجديدة ضد روسيا بسبب وفاة زعيم المعارضة أليكسي نافالني في السجن.

وقال بوتين في وقت سابق من شباط (فبراير)، إنه يفضل بايدن على ترامب كرئيس للولايات المتحدة لأن بايدن "أكثر خبرة ويمكن التنبؤ بأفعاله".

بوتين يحلق على "قاذفة نووية"

العلاقات بين أكبر قوتين نوويتين في العالم ليست بأحسن أحوالها. هذا ما تؤكده مصادر دبلوماسية لافتة إلى أن العلاقات الروسية الأميركية لم تبلغ هذا السوء حتى خلال أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962.



وجاءت تصريحات بوتين، بعد تحليقه على متن قاذفة استراتيجية محدّثة من طراز Tu-160M والتي تعود للحرب الباردة، وقادرة على حمل أسلحة نووية، الخميس، في خطوة من المرجح أن يعتبرها الغرب تذكيراً بقدرات موسكو النووية.

ونقلت وكالة "سبوتينك" الروسية عن بوتين قوله للصحافيين بعد الرحلة: "النقطة المهمة هي أننا نحصل على معدات جديدة وممتازة، إنها حقاً من جيل جديد، وكما قلت لقائد المركبة وقيادة وزارة الدفاع، يمكننا قبولها في القوات المسلحة".

وقام بوتين، الذي تشير التوقعات إلى فوزه بولاية رئاسية أخرى مدتها 6 سنوات الشهر المقبل، بالرحلة في ظل وجود خلاف بين روسيا والغرب على قضايا مثل حرب أوكرانيا، ووفاة نافالني.