القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أنه قتل فلسطينيا عضوا في حركة الجهاد الإسلامي ضالعا في عدد من الهجمات ضد إسرائيل، بضربة نفذتها طائرة مسيّرة مساء الخميس في منطقة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الجيش في بيان أن الهجوم استهدف "ياسر حنون من سكان جنين وإرهابي في الجهاد الإسلامي، سبق أن اعتقل لضلوعه في الأنشطة العسكرية للمنظمة الإرهابية" مضيفا أنه "كان يستعد لتنفيذ هجوم آخر".

ووقعت الضربة في أحد شوارع مخيم جنين للاجئين عند أسفل المدينة الواقعة بشمال الضفة الغربية، وشاهد صحافي وكالة فرانس برس مساء الخميس في الموقع حطام السيارة المشتعلة وقد دمرت بصورة شبه كاملة في وسط طريق على بعد بضعة أمتار من مبنى.

وقال أسيد شلبي الذي كان حاضرا عند وقوع الضربة إن "صاروخين متتاليين أصابا السيارة" ما تسبب بانفجار الأسلحة التي كانت في داخلها على ما أفاد.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت مساء الخميس مقتل شاب وإصابة أربعة في قصف إسرائيلي على سيارة في مخيم جنين.

وشهدت المنطقة تصاعدا في أعمال العنف منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر. وقتلت القوات الإسرائيلية ومستوطنون ما لا يقل عن 400 فلسطيني في الضفة الغربية، وفق وزارة الصحة في رام الله.