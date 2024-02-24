إيلاف من لندن: فجر نائب محافظ في مجلس العموم البريطاني، قنبلة أثارت الجدل وردات فعل غاضبة سريعة، بعد أن قال إن الإسلاميين "سيطروا" على لندن وعمدة العاصمة العمالي صادق خان.

وأثار لي أندرسون، نائب رئيس حزب المحافظين السابق، غضب حزب العمال وبعض نواب حزب المحافظين بعد أن ادعى أن عمدة العاصمة صادق خان "أعطى عاصمتنا لرفاقه - يعني الإسلاميين".

وقال لقناة (جي بي نيوز) التلقزيونية: "لا أعتقد في الواقع أن الإسلاميين قد سيطروا على بلادنا، لكن ما أعتقده هو أنهم سيطروا على خان، وسيطروا على لندن".

وعلى الفور، تلقى رئيس الوزراء ريشي سوناك مطالب بإزالة منصب نائب رئيس الانضباط في البرلمان من النائب البارز لي أندرسون، بعد تلك التصريحات.

وكان سوناك عيّن أندرسون، النائب عن منطقة أشفيلد وعامل مناجم سابق، نائبًا لرئيس حزب المحافظين في فبراير 2023 - وهي خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة لتعزيز دعم الحزب في ما يسمى بمقاعد "الجدار الأحمر".

وكان أندرسون، استقال من منصبه في مقر حزب المحافظين الشهر الماضي لأنه شعر أن سياسة الهجرة التي ينتهجها رئيس الوزراء في رواندا لم تكن قوية بما فيه الكفاية.

تعليق عضوية

واليوم السبت، أعلن عن تعليق عضوية لي أندرسون في حزب المحافظين بعد تعليقاته التي وصفت بأنها "معادية للإسلام".

وقال متحدث باسم رئيس الانضباط البرلماني في مجلس العموم سايمون هارت: "بعد رفضه الاعتذار عن التعليقات التي أدلى بها أمس، قام رئيس السوط بتعليق سوط المحافظين من النائب لي أندرسون".

إدانات

وبعد تعليقاته، واجه النائب لي أندرسون موجة من الإدانة من برلمانيي حزب المحافظين والعمال بعد تصريحات "خطيرة ومثيرة للانقسام" زعم فيها أن الإسلاميين سيطروا على لندن وعمدة لندن صادق خان.

وقالت رئيسة حزب العمال، أنيليز دودز، إن "تعليقات لي أندرسون عنصرية ومعادية للإسلام بشكل لا لبس فيه، يحتاج ريشي سوناك إلى إزالة مهمة نائب رئيس الانضباط (السوط) عن أندرسون على الفور. وإذا كان ضعيفاً للغاية، فسوف يتخذ الناس وجهة نظرهم الخاصة بشأن حزب المحافظين الحديث".

وقال اللورد غافين بارويل، عضو اللوردات عن حزب المحافظين ورئيس موظفي تيريزا ماي السابق خلال فترة عملها كرئيسة للوزراء، إن تعليقات أندرسون كانت "إهانة حقيرة لصادق خان".

وقال روري ستيوارت، وهو وزير سابق من حزب المحافظين: "إن فكرة أن "لندن في قبضة الإسلاميين" هي فكرة مضللة وفظيعة - وهو هاجس يزدهر بين ائتلاف غريب وخطير. لا ينبغي لأي نائب محافظ أن ينشر هذه الأشياء على الإطلاق.

وأثارت هذه التصريحات انتقادات من حزب العمال وبعض المحافظين، حيث وصفها النائب البارز في حزب المحافظين، السير ساجد جاويد، بأنها "سخيفة".

لكن في حين نأى الوزير غرانت شابس بنفسه عن ادعاء أندرسون، فإنه بدا وكأنه يدافع عن حقه في "التعبير عن رأيه". ووصفت وزيرة الأعمال نوس غني تصريحات زميلها في حزب المحافظين بأنها "حمقاء وخطيرة".

وقال الوزير المحافظ السابق السير روبرت باكلاند: "المحافظون ينجحون من خلال السعي إلى توحيد بلادنا، وليس من خلال إثارة الانقسام".

معاقبة اندرسون

وقد كتب حزب العمال إلى السيد سوناك يدعو فيه إلى إزالة السوط (نائب ضاط الانضباط) من السيد أندرسون، مما يعني أنه سيجلس كنائب مستقل بدلاً من المحافظ.

وقال وزير الصحة في حكومة الظل العمالية ويس ستريتنغ إن أندرسون متورط في "العنصرية الصريحة وكراهية الإسلام".

وفي علامة على تزايد التوترات بشأن هذه القضية، قالت سويلا برافرمان، وزيرة الداخلية السابقة، يوم الجمعة، إن التهديد بالعنف الإسلامي يكمن وراء قرار رئيس مجلس العموم السير ليندسي هويل بتغيير إجراءات التصويت في وستمنستر هذا الأسبوع.

وكتبت في صحيفة ديلي تلغراف: "الحقيقة هي أن الإسلاميين والمتطرفين ومعاداة السامية هم المسؤولون الآن". "لقد قاموا بتخويف حزب العمال، وتسلطوا على مؤسساتنا، والآن قاموا بترهيب بلدنا لإجباره على الخضوع".

رد صادق خان

واتهم عمدة لندن صادق خان نائب رئيس حزب المحافظين السابق "بصب الزيت على نار الكراهية ضد المسلمين"، وقال إن تعليقات لي أندرسون كانت معادية للإسلام ومعادية للمسلمين، وأن الرسالة التي يرسلها هي أن المسلمين "لعبة عادلة" عندما يتعلق الأمر بالعنصرية.

وقال أيضًا إن رئيس الوزراء ريشي سوناك والحكومة متواطئون في الفشل في إدانة التصريحات المثيرة للجدل. وفي معرض تسليط الضوء على الارتفاع الكبير في جرائم الكراهية، قال خان: "هذه التعليقات تصب الزيت على نار الكراهية ضد المسلمين.

وأضاف عمدة لندن: "أخشى أن الصمت المطبق من ريشي سوناك ومن مجلس الوزراء يتغاضى عن هذه العنصرية. وأخشى أن هذا يؤكد لكثير من الناس في جميع أنحاء البلاد أن هناك تسلسلًا هرميًا عندما يتعلق الأمر بالعنصرية".

وأضاف: "لست واضحا لماذا ريشي سوناك، ولماذا لا ينتقد أعضاء حكومته ذلك ولا يدينونه. يبدو الأمر كما لو أنهم متواطئون في هذا النوع من العنصرية.

وأكد صادق خان: "الرسالة التي يرسلها هي أن المسلمين لعبة عادلة عندما يتعلق الأمر بالعنصرية والكراهية ضد المسلمين. إنها ليست جيدة بما فيه الكفاية في عام 2024 في المملكة المتحدة."

