إيلاف من بيروت: أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شنّ غارات في عمق لبنان مشتهدفًا أهدافًا لحزب الله، فيما قالت تقارير صحيفة لبنانية إن الغارات استهدفت منطقة الكيال في بعلبك، بين ايعات وحوش تل صفية، للمرة الأولى منذ حرب تموز 2006.

وتفيد معلومات أولية بسقوط قتيل وجريح في هذه الغارة الإسرائيلية.

وفيما تحدثت مصادر "الحدث" عن ثلاث غارات صاروخية نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت مخازن أسلحة ومراكز تدريب تابعة لحزب الله في بوداي، وعن إخلاء محطات وقود ومخازن ومراكز اقتصادية تابعة لحزب الله في بعلبك، يقول الحزب إن القصف الإسرائيلي طال مستودع أغذية في محيط مدينة بعلبك.

وبحسب تقارير لبنانية، استهدفت إسرائيل مخازن تابعة لمؤسسة السجاد في حوش تل صفية في بعلبك.

وقالت قناة "العربية" إن هذه الغارات في بعلبك شرقي لبنان استهدفت مبنى من طابقين ومستودعًا.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت قد صرح الأحد أن أي وقف لإطلاق النار في غزة لا يلزم الجيش الإسرائيلي وقف غاراته في الجبهة الشمالية.